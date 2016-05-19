Майнинг. А стоит ли? - Майнинг (mining) | MMGP
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Майнинг. А стоит ли?

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 16:53
#1
Интересующийся
 
Возраст: 23
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Майнинг. А стоит ли?
Товарищи опытные майнеры, хотел бы спросить дельного совета! Прошу ответить адекватно, а те, кто будут лечить, что майнинг нафиг не нужен иди в облачко хашфлаеров и подобных хайпов, можете пройти лесом! Стоит ли майнить сейчас крипту? Собираюсь купить асики
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undertaker1893 на форуме  
Старый Сегодня, 16:58
#2
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 178
Благодарностей: 27
УГ: 1
КП: 0.137
Re: Майнинг. А стоит ли?
Добрый день. Если есть деньги на Асики, то лучше купи криптовалюту сразу и можно просто ожидать дальнейшего роста или тупо торговать на бирже. За вычетом всех рисков связаных с майнингом, можно даже ожидать хороший профит.
__________________
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lelik2 на форуме  
Старый Сегодня, 17:10
#3
Интересующийся
 
Возраст: 23
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Майнинг. А стоит ли?
Цитата:
Сообщение от lelik2 Посмотреть сообщение
Добрый день. Если есть деньги на Асики, то лучше купи криптовалюту сразу и можно просто ожидать дальнейшего роста или тупо торговать на бирже. За вычетом всех рисков связаных с майнингом, можно даже ожидать хороший профит.
это хороший конечно совет, торгую на биржах небольшой суммой и сигналы были от золотого никчёмного острова! Хочу ещё услышать варианты дельные!)
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undertaker1893 на форуме  
Старый Сегодня, 17:11
#4
Интересующийся
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.11.2017
Сообщений: 126
Благодарностей: 36
УГ: 0
КП: 0.203
Re: Майнинг. А стоит ли?
копаю на картах , об асиках думал ! пока не решаюсь исключительно из за неремонтопригодности по крайней мере в моем регионе ! с картами попроще в этом плане - вынул из рига где 6 например карт 1 - производительность рига упала на17% , но продолжает копать ! ту же маму поменять напр быстро можно - с асиком - не пройдет так быстро , встанет весь и сразу - 13.5 тН - обидно !
Цитата:
Сообщение от undertaker1893 Посмотреть сообщение
Собираюсь купить асики
только S9 - буду брать - если решусь !
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Vas73 на форуме  
Старый Сегодня, 17:27
#5
Интересующийся
 
Возраст: 23
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Майнинг. А стоит ли?
в этом плане Вы правы, если уж сломается, то встанет всё!
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undertaker1893 на форуме  
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