Майнинг. А стоит ли? - Майнинг (mining) | MMGP

Товарищи опытные майнеры, хотел бы спросить дельного совета! Прошу ответить адекватно, а те, кто будут лечить, что майнинг нафиг не нужен иди в облачко хашфлаеров и подобных хайпов, можете пройти лесом! Стоит ли майнить сейчас крипту? Собираюсь купить асики
Добрый день. Если есть деньги на Асики, то лучше купи криптовалюту сразу и можно просто ожидать дальнейшего роста или тупо торговать на бирже. За вычетом всех рисков связаных с майнингом, можно даже ожидать хороший профит.
Добрый день. Если есть деньги на Асики, то лучше купи криптовалюту сразу и можно просто ожидать дальнейшего роста или тупо торговать на бирже. За вычетом всех рисков связаных с майнингом, можно даже ожидать хороший профит.
это хороший конечно совет, торгую на биржах небольшой суммой и сигналы были от золотого никчёмного острова! Хочу ещё услышать варианты дельные!)
копаю на картах , об асиках думал ! пока не решаюсь исключительно из за неремонтопригодности по крайней мере в моем регионе ! с картами попроще в этом плане - вынул из рига где 6 например карт 1 - производительность рига упала на17% , но продолжает копать ! ту же маму поменять напр быстро можно - с асиком - не пройдет так быстро , встанет весь и сразу - 13.5 тН - обидно !