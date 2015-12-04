Россия выполнила квоту по сокращению добычи нефти в ноябре в рамках сделки с ОПЕК - Горячие новости | MMGP

Россия в ноябре сократила добычу нефти к октябрю 2016 года на 303,8 тыс. баррелей, тем самым выполнив квоту в рамках соглашения с ОПЕК, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
«В ноябре - 303,8 тыс. (баррелей)», - сказал министр.
Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае этого года и с тех пор ее удерживает.
Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года.
Цель соглашения - убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали пятилетнюю норму на 380 млн баррелей. К октябрю излишки сократились до 150 млн баррелей.
С 4 по 6 декабря в Санкт-Петербурге проходит VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». В этом году основными темами форума станут развитие в Арктике опорных зон, а также социально-экономическое развитие полярных территорий. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников».
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