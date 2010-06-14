Монета 5 грн "100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
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Монета 5 грн "100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры"

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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Монета 5 грн "100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры"
Дата введения в оборот: 7 декабря 2017

Номинал - 5 грн
Металл - серебро (Ag 925)
Тираж - 2500 штук

Художник: Кочубей Николай
Скульптор: Чайковский Роман, Атаманчук Владимир

Серия: Высшие учебные заведения Украины

Цитата:
Посвященная 100-летию Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры - наследницы Украинской академии искусства, которая была основана 18 декабря 1917 по инициативе выдающихся государственников, деятелей культуры, художников в время больших надежд и тяжелых испытаний для Украины. Основной целью первого в Украине высшего художественного учебного заведения было воспитание художественной школы на почве традиций национальной и мировой культуры.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым указан год чеканки - 2017, надпись полукругом NАЦИОNАЛЬNИЙ БАNК УКРАИNЫ; в центре - восьмиугольник на зеркальном фоне в обрамлении растительного орнамента с изображением профиля богини Минервы - покровительницы искусств; внизу - обозначение номинала - 5 ГРИВЕН.

На реверсе монеты размещено: изображение здания академии, в которой обозначено года 1917 и 2017; надписи: 100 ЛЕТ (вверху) и NАЦИОNАЛЬNА академии изобразительного искусства и архитектуры (внизу).
__________________
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Метки
инвестирование в монеты, нбу, памятные монеты
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