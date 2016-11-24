SHINEBIT LIMITED - shinebit.io - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SHINEBIT LIMITED - shinebit.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:44
#1
Профессионал
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Екатеринбург сити
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 1,932
Благодарностей: 562
УГ: 8
КП: 0.035
подарки
SHINEBIT LIMITED - shinebit.io
Я не админ и его не знаю

SHINEBIT LIMITED - Старт проекта 04.12.17

Номер компании 10937721
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10937721



О проекте
Цитата
hineBit является глобальной инвестиционной компании, ориентированной на деятельность майнинга Биткоинов и торговле криптовалютой. Комплекс мирового рынка-это ежедневная забота для любого все в нынешнюю эпоху. Для преодоления этой ситуации, ShineBit собрал сплоченная команда настоящих профессионалов, в том числе трейдеры и аналитик с более чем 5 лет практический опыт в торговле на рынке монет и хорошо разбирался мультипликатора инвестиционных возможностей. Используя современные методы и стратегический потенциал, ShineBit предлагаем уникальные и амбициозные инвестиционные модели для людей, которые хотят использовать bitcoin как надежный и стабильный источник дохода.

Мы предоставляем наши услуги в любой во всех частях мира равных возможностей и условий. Любые предприниматели, корпорации и другие лица, не имеющие опыта бизнеса могут принять участие в программе компании и получать прибыль на постоянной основе. Наше современное горное оборудование, и руки на опыт торговли сводит к минимуму риск финансовых потерь и гарантирует стабильный доход начисляется каждый день.

Наша миссия

Приоритетом ShineBit является достижение наивысшей отдачи от деятельности по добыче биткойнов и криптовалюта. Основной целью ShineBit является управление инвестиционным фондом и обеспечение высокой отдачи в долгосрочной перспективе. Наша миссия состоит в том, чтобы вдохновить все сообщество, управляющее финансовыми потоками, создать подходящее место для инвестиций, сделав одноразовую возможность для удачи, в дополнение к растущему доверию онлайн-инвесторов и в интересах нашей компании и нашего инвестора. Размер прибыли зависит от выбранного вами пакета инвестиций и суммы депозита.
«Биткойн Инвестмент» - это управляемая отношениями, управляемая процессами компания. ShineBit представляет собой ведущую инвестиционную компанию, которая предоставляет инновационные решения для удовлетворения потребностей наших инвесторов. ShineBit создает устойчивую и прибыльную инвестиционную платформу с целью обеспечения дружелюбного и качественного обслуживания клиентов. ShineBit использует надежные, стабильные и надежные методы для обеспечения хорошей отдачи от всех инвестиций. Помимо ожиданий наша движущая сила. Поскольку наша миссия заключается в создании быстрых, эффективных, прибыльных компаний, наша структура отражает эти ценности.



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Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 7%/2%/1%
Работает онлайн поддержка
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

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Matanga на форуме  
Старый Сегодня, 16:21
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,184
Благодарностей: 192
УГ: 1008
КП: 0.000
подарки
Re: SHINEBIT LIMITED - shinebit.io
народу в теме есть.
Изучают все, или депают в тихую

Цитата:
Сообщение от Matanga Посмотреть сообщение
Pеферальная программа:от 7%/2%/1%
вот по этому не пойду.
А так ничегошенький
__________________
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МАСЯНЬКА, НЕ ЗАБУДЬ ПОСТАВИТЬ УГ )))
laska2006 на форуме  
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