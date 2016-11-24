SHINEBIT LIMITED - shinebit.io - HYIP от 61% в месяц | MMGP

О проекте
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hineBit является глобальной инвестиционной компании, ориентированной на деятельность майнинга Биткоинов и торговле криптовалютой. Комплекс мирового рынка-это ежедневная забота для любого все в нынешнюю эпоху. Для преодоления этой ситуации, ShineBit собрал сплоченная команда настоящих профессионалов, в том числе трейдеры и аналитик с более чем 5 лет практический опыт в торговле на рынке монет и хорошо разбирался мультипликатора инвестиционных возможностей. Используя современные методы и стратегический потенциал, ShineBit предлагаем уникальные и амбициозные инвестиционные модели для людей, которые хотят использовать bitcoin как надежный и стабильный источник дохода.
Мы предоставляем наши услуги в любой во всех частях мира равных возможностей и условий. Любые предприниматели, корпорации и другие лица, не имеющие опыта бизнеса могут принять участие в программе компании и получать прибыль на постоянной основе. Наше современное горное оборудование, и руки на опыт торговли сводит к минимуму риск финансовых потерь и гарантирует стабильный доход начисляется каждый день.
Наша миссия
Приоритетом ShineBit является достижение наивысшей отдачи от деятельности по добыче биткойнов и криптовалюта. Основной целью ShineBit является управление инвестиционным фондом и обеспечение высокой отдачи в долгосрочной перспективе. Наша миссия состоит в том, чтобы вдохновить все сообщество, управляющее финансовыми потоками, создать подходящее место для инвестиций, сделав одноразовую возможность для удачи, в дополнение к растущему доверию онлайн-инвесторов и в интересах нашей компании и нашего инвестора. Размер прибыли зависит от выбранного вами пакета инвестиций и суммы депозита.
«Биткойн Инвестмент» - это управляемая отношениями, управляемая процессами компания. ShineBit представляет собой ведущую инвестиционную компанию, которая предоставляет инновационные решения для удовлетворения потребностей наших инвесторов. ShineBit создает устойчивую и прибыльную инвестиционную платформу с целью обеспечения дружелюбного и качественного обслуживания клиентов. ShineBit использует надежные, стабильные и надежные методы для обеспечения хорошей отдачи от всех инвестиций. Помимо ожиданий наша движущая сила. Поскольку наша миссия заключается в создании быстрых, эффективных, прибыльных компаний, наша структура отражает эти ценности.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
10% В ДЕНЬ
НАВСЕГДА
МИН 0,001 BTC - НЕ БОЛЕЕ 4 BTC
11% В ДЕНЬ
НАВСЕГДА
МИН 4.001 BTC - НЕ БОЛЕЕ 10 BTC
12% В ДЕНЬ
НАВСЕГДА
МИН 10.001 BTC - Неограниченно
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 7%/2%/1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстант
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