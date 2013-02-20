Президент Венесуэлы анонсировал «нефтяную» криптовалюту El Petro - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Президент Венесуэлы анонсировал «нефтяную» криптовалюту El Petro

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Президент Венесуэлы анонсировал «нефтяную» криптовалюту El Petro


Президент Венесуэлы анонсировал «нефтяную» криптовалюту El Petro.


Глава Венесуэлы Николас Мадуро провел анонс «нефтяной» криптовалюты под названием El Petro. Это произошло на фоне длительного экономического кризиса в стране и обесценивании государственной валюты. Новая криптовалюта El Petro обеспечена государственными товарными запасами включая черное золото - нефть.

Николас Мадуро сказал, "наше государство создало собственную цифровую валюту для того, чтобы укрепить денежный суверенитет, потому что она даст возможность преодолеть экономическую блокаду и тем самым осуществить переход к новым формам международного финансирования для экономического и социального развития государства".

Это заявление было озвучено в рамках специальной программы по ТВ приуроченной к Рождеству.

Важно отметить, что оппозиционный блок президента неоднократно отрицал подобные идеи. Так, юрист Анхель Альварадо в диалоге Reuters сказал, что "это так наш президент дурачится".

Разговоры о возможном выпуске Венесуэлой собственной криптовалюты появились еще в октябре. Как считают финансовые эксперты, такая мера является вынужденной. Это сделает возможным преодоление гиперинфляции.

Совместно с венесуэльским центральным банком концепцию государственной криптовалюты разрабатывает организация Onixcoin.

Из-за огромной инфляции в Венесуэле, на криптовалюты в стране присутствует повышенный спрос. Интересно еще и то, что венесуэльские предприниматели дабы сохранить свои средства согласны принимать даже коллекционные криптокарты с изображениями лягушонка Пепе, которые созданы на blockchain-платформе Counterparty.


В последние время власти страны активно преследуют майнеров криптовалют предъявляя им обвинения в мошенничестве и краже электрической энергии.


По материалам: https://forklog.com/prezident-venesu...lyutu-el-petro

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инвестиции в криптовалюты, крипто, криптовалюта, криптовалюта майнинг, криптовалюты
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