Президент Венесуэлы анонсировал «нефтяную» криптовалюту El Petro - Горячие новости криптовалют | MMGP

Президент Венесуэлы анонсировал «нефтяную» криптовалюту El Petro.
Глава Венесуэлы Николас Мадуро провел анонс «нефтяной» криптовалюты под названием El Petro. Это произошло на фоне длительного экономического кризиса в стране и обесценивании государственной валюты. Новая криптовалюта El Petro обеспечена государственными товарными запасами включая черное золото - нефть.
Николас Мадуро сказал, "наше государство создало собственную цифровую валюту для того, чтобы укрепить денежный суверенитет, потому что она даст возможность преодолеть экономическую блокаду и тем самым осуществить переход к новым формам международного финансирования для экономического и социального развития государства".
Это заявление было озвучено в рамках специальной программы по ТВ приуроченной к Рождеству.
Важно отметить, что оппозиционный блок президента неоднократно отрицал подобные идеи. Так, юрист Анхель Альварадо в диалоге Reuters сказал, что "это так наш президент дурачится".
Разговоры о возможном выпуске Венесуэлой собственной криптовалюты появились еще в октябре. Как считают финансовые эксперты, такая мера является вынужденной. Это сделает возможным преодоление гиперинфляции.
Совместно с венесуэльским центральным банком концепцию государственной криптовалюты разрабатывает организация Onixcoin.
Из-за огромной инфляции в Венесуэле, на криптовалюты в стране присутствует повышенный спрос. Интересно еще и то, что венесуэльские предприниматели дабы сохранить свои средства согласны принимать даже коллекционные криптокарты с изображениями лягушонка Пепе, которые созданы на blockchain-платформе Counterparty.
В последние время власти страны активно преследуют майнеров криптовалют предъявляя им обвинения в мошенничестве и краже электрической энергии.
По материалам: https://forklog.com/prezident-venesu...lyutu-el-petro