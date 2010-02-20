[PreICO] Abelon – платформа для торговли на криптовалютных биржах 20.12.2017[BOUNTY] - ICO | MMGP
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[PreICO] Abelon – платформа для торговли на криптовалютных биржах 20.12.2017[BOUNTY]

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[PreICO] Abelon – платформа для торговли на криптовалютных биржах 20.12.2017[BOUNTY]
[Pre-ICO][ICO] Abelon – платформа для торговли на криптовалютных биржах 20.12.2017 [BOUNTY]

Abelon – платформа для работы с различными криптовалютными биржами через единую учетную запись. Аккаунт создается непосредственно на платформе Abelon, и через него осуществляется торговля на разных биржах. Работать с сервисом можно будет как с ПК, так и с мобильных устройств на базе Android и iOS. К примеру, с помощью платформы трейдер сможет открыть сделку на одной бирже, а закрыть на другой, чтобы извлечь максимальную выгоду. Abelon сочетает в себе достоинства ведущих криптобирж, исключая их недостатки.

Сервис будет полезен и для профессионалов, и для новичков в трейдинге.

Основные преимущества платформы:
  • Удобный, простой и функциональный интерфейс.
  • Работа практически на любых устройствах.
  • Минимальные комиссионные сборы.
  • Возможность арбитража.
Одно из ключевых преимуществ для трейдеров – низкие комиссии. Взаимодействие с большим количеством бирж позволит достичь огромного торгового оборота, что дает возможность существенного снижения комиссий.

Трейдеры Abelon получают доступ к котировкам разных бирж для подбора максимально выгодных предложений, что позволяет комфортно и быстро осуществлять межбиржевой арбитраж.

На платформе будет реализован механизм доверительного управления. Трейдеры смогут делиться своими успехами в торговле, предоставляя в общий доступ собственную статистику. Это дает возможность инвесторам выбрать надежного трейдера для передачи средств в доверительное управление. Трейдеры не смогут выводить полученные таким образом средства с платформы, что обеспечивает защиту от мошенничества. Инвесторы и трейдеры смогут самостоятельно оговаривать все условия сделок, а платформа будет выступать в качестве гаранта.

Основатели проекта планируют использовать несколько методов монетизации платформы:
  • Комиссия за сделки. Размер комиссии составит всего порядка 0,02%. При высоких оборотах это обеспечит очень хороший доход.
  • Ежемесячная плата. Пользователям будет предложено два варианта использования сервиса – бесплатный и платный. В бесплатном режиме можно использовать только веб-версию платформы, в платном трейдеры смогут работать с любых устройств. Стоимость месячной подписки составит 0,005 BTC.
  • Подключение дополнительных криптобирж к учетной записи. Изначально пользователю предоставляется только одна биржа по его выбору. Для повышения эффективности торговли он сможет добавить в аккаунт любое количество других бирж. При этом за добавление одной торговой площадки взымается 0,001 BTC.
В апреле 2018 года начнется закрытое тестирование платформы. В мае следующего года команда проекта планирует вывести токен на биржу. Сервис должен быть запущен в августе 2018 года, а уже к ноябрю количество трейдеров должно достигнуть 1000.

Токен ABD, выгоды для инвесторов

Для привлечения средств на запуск платформы будет выпущен токен ABD. Общий объем эмиссии составляет 7,96 миллиона токенов. Распределение монет будет осуществляться путем ICO. По номинальному курсу за 1 ETH инвестор сможет приобрести 333 ABD или 5555 ABD за 1 BTC. Определенная часть токенов выделяется для оплаты услуг партнеров и консультантов. Также предусмотрена BOUNTY кампания, на которую будет выделено 3% токенов.

Модель распределения токенов:
  • 1 миллион ABD – продажа на Pre-ICO.
  • 5 миллионов ABD – продажа на ICO.
  • 240 тысяч ABD – BOUNTY кампания.
  • 300 тысяч ADB – консультантам.
  • 1 миллион ABD – резерв платформы.
Большая часть привлеченных средств будет направлена на разработку платформы. Нераспроданные на ICO токены автоматически уничтожаются смарт-контрактом.

Держатели токенов получают следующие преимущества:
  • Возможность оплаты услуг платформы токенами ABD.
  • Добавление бирж в учетную запись за токен. Одна биржа за 1 ABD.
  • Оплата ежемесячной подписки. 5 ABD в месяц. Значительно выгоднее, чем оплачивать в BTC.
  • При масштабировании платформы спрос на токен заметно возрастет, что увеличит его стоимость.
  • Цена токенов привязана к цене криптовалюты, следовательно, ранние инвесторы получат гарантированный доход от продажи ABD.

Цели ICO

Цитата:
На текущий момент готов только прототип платформы. Для завершения разработки необходимо $300 тысяч.
Средства будут направлены на:
  • Закупку и настройку серверов.
  • Обеспечение безопасности.
  • Разработку мобильных приложений.
  • Разработку десктопных приложений (для Windows и MacOS).
Платформа станет работоспособной, исключительно после закупки стартового объема цифровой валюты, необходимой для обеспечения возможности торговли. Согласно подсчетам основателей проекта, на начальном этапе необходимо 100 BTC и 500 ETH для работы с одной криптобиржей. Уже достигнуты соглашения с пятью торговыми площадками, которые будут подключены сразу после старта платформы, соответственно, на начальном этапе платформе требуется 500 BTC и 2500 ETH. Это позволит 500 тысячам трейдеров свободно торговать без ограничений.

Цитата:
На ICO разработчики планируют привлечь $6 миллионов, что позволит реализовать все заявленные функции и обеспечить работу платформы.
Средства будут распределены по следующей схеме:
  • $300 тысяч – разработка платформы.
  • $200 тысяч – организация ICO.
  • $500 тысяч – маркетинговые мероприятия.
  • $5 миллионов – закупка криптовалюты, чтобы пополнить балансы на подключенных криптовалютных биржах.

Детали ICO

Токены будут распределяться в два этапа: Pre-ICO и ICO. Pre-ICO стартует 20 декабря 2017 года. В ходе предварительной продажи планируется реализовать 500 тысяч ABD. Привлеченное финансирование будет направлено на разработку платформы и приложений для смартфонов. Все инвесторы, купившие токены на Pre-ICO, получат бонус в размере 100%. Таким образом, на Pre-ICO будет распределено всего 1 миллион токенов. Все участники Pre-ICO получат бессрочный полноценный доступ к абсолютно всем возможностям платформы.

Команда проекта планирует провести ICO в марте 2018 года. В рамках основного этапа реализации планируется продать 5 миллионов ABD. Все привлеченное финансирование будет использовано для внесения депозитов на подключаемых к платформе криптовалютных биржах. 1 миллион токенов остается в резерве. Он необходим для исключения влияния скачков курса Биткоина и Эфириума. По окончании ICO резерв будет снят.

BOUNTY кампания

На вознаграждение участников BOUNTY кампании выделяется 3% токенов, распределяющихся по программам следующим образом:
  • Twitter – 15%.
  • Facebook – 15%.
  • Блоги, статьи, видеоролики – 25%.
  • Переводы – 20%.
  • Подписи – 25%.
Контакты и ссылки:
__________________
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