[Pre-ICO] Mining Data Center – промышленный майнинг криптовалюты в СНГ 02.12.2017 - ICO | MMGP

Проект Mining Data Center
предполагает строительство и запуск промышленных ферм для майнинга цифровых валют в странах СНГ. В основе проекта будет лежать собственный токен Mining Data Center Coin (MDCC).
На текущий момент уже запущена одна майнинговая ферма, обладающая мощностью в 1 МВт. В ближайших планах основателей – запуск второй крупной фермы с мощностью в 10 МВТ. Объект уже готов к запуску, и после старта ICO может быть заполнен на 100%, что зависит от успешности сбора средств. В дальнейшем команда планирует производить реинвестирование средств с целью строительства новых ферм.
Сейчас инвесторам предлагается самая выгодная возможность входа в сферу промышленного майнинга, как отмечают основатели проекта. Спустя несколько лет, порог входа значительно увеличится. Ежемесячно планируется увеличение производительности ферм путем установки нового оборудования, что позволит сохранять высокую доходность при увеличении сложности добычи криптовалют.
На данный момент планируется запустить 6 тысяч майнинговых ферм, обеспечивающих производительность в 100 Ph/s на алгоритме SHA-256.
Токен MDCC, инвестиционная привлекательность
MDCC – токен, подкрепленный реальным майнингом на высокопроизводительном оборудовании. Токен выпускается на основе блокчейна сети Эфириум. Всего будет эмитировано 22 миллиона токенов MDCC. После начала работы дата-центра 50% добытой цифровой валюты будет направляться на дополнительную эмиссию токенов. До 30% прибыли будет использоваться для обновления оборудования и увеличения производительности ферм. 20% добытой криптовалюты будет использоваться для покрытия операционных расходов и выплаты прибыли учредителям.
Согласно заявлению основателей, токен будет отличаться заметно более высокой стабильностью, в сравнении с большинством других монет, курс которых постоянно скачет, вследствие спекулятивных операций на биржах.
50% чистой прибыли проекта каждый квартал будет распределяться в качестве дивидендов между держателями токенов, в соответствии с их долями. Представители проекта предполагают, что, уже спустя год работы, затраченные инвесторами, средства полностью окупятся. Согласно оценкам основателей, годовая прибыль инвесторов составит 122%.
Детали Pre-ICO
Команда проекта планирует привлечь на Pre-ICO и ICO от 2 до 22 миллионов долларов США. Pre-ICO проекта стартует 2 декабря 2017 года. Первые 2 миллиона токенов будут продаваться на Pre-ICO по курсу 634 MDDC за 1 ETH. В дальнейшем за 1 ETH инвесторы смогут приобрести уже только 317 токенов MDCC. Все нераспроданные в рамках публичной продажи токены будут уничтожены смарт-контрактом.
Большая часть привлеченных средств будет использована для приобретения оборудования и недвижимости. Оставшиеся средства предназначаются для покрытия операционных расходов.
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