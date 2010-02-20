[PreICO] Smart-market – платформа для продажи товаров и услуг 6.12.2017 [BOUNTY] - ICO | MMGP

Граф Модератор

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Адрес: Санкт-Петербург Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.02.2010 Сообщений: 4,152 Благодарностей: 3,499 УГ: 6 подарки награды

[PreICO] Smart-market – платформа для продажи товаров и услуг 6.12.2017 [BOUNTY] Smart-market – платформа на технологии блокчейн, предоставляющая возможность продавать и покупать различные товары и услуги.



Основные возможности сервиса: Работа с цифровыми валютами.

Функции голосования.

Система репутации пользователей.

Заключение сделок посредством смарт-контрактов.

Возможность покупателям самостоятельно устанавливать желаемую цену на товары и услуги. Применение смарт-контрактов позволит решить ряд проблем, актуальных для существующих торговых площадок: высокие комиссионные сборы, сложности проведения платежей, риск мошенничества, низкий уровень доверия между продавцами и покупателями, сложность возврата средств за некачественный или неполученный товар и т. д.



Smart-market исключит возможность всевозможных мошеннических манипуляций как со стороны продавцов, так и покупателей. В системе будет рейтинг пользователей, формирующийся на основе открытых голосований и отзывов. Покупатели смогут сами устанавливать цену, за которую согласны приобрести товар или услугу. На основе этого механизма будет формироваться реальная рыночная стоимость товара, удовлетворяющая и продавцов, и покупателей.



Все операции будут производиться посредством смарт-контрактов. Пользователям будут доступны различные варианты смарт-контрактов с разными условиями сделок. Это позволит минимизировать недоверие между участниками.



Размер комиссионного сбора составит всего 1%. К примеру, существующие площадки, такие как Amazon, eBay, Aliexpress и им подобные, взымают от 6% до 15%, при этом нужно уплатить еще и комиссию платежной системы. Все это выливается в увеличение конечной стоимости товара для покупателя. Благодаря комиссии в 1%, покупатели смогут приобретать товары и услуги по заметно более низким ценам. Это положительно скажется на товарообороте платформы.



На платформе будут использоваться специальные пользовательские токены CAT. С их помощью можно будет осуществлять транзакции между участниками без применения фиатных денежных средств. Благодаря этому, значительно упрощаются внутренние расчеты, поскольку исключаются сложности, обусловленные конвертацией валют.



Команда проекта планирует приступить к разработке в мае 2018 года, после проведения ICO. В июне 2019 года должен состояться релиз платформы.



Детали ICO



Токен Smart-market SMcoin позволяет держателю участвовать в торговле и предоставлять услуги другим пользователям без уплаты комиссионных сборов. Токен платформы будет выпущен по стандарту ERC20. Максимальный объем эмиссии токенов – 10 миллионов SMcoin. Монеты будут распространятся посредством ICO. Все непроданные на ICO токены будут уничтожены смарт-контрактом. Номинальная стоимость 1 SMcoin составляет $2.



Продажа будет проходить в две стадии: Pre-ICO и ICO. Pre-ICO стартует 6 декабря 2017 года. На данном этапе инвесторы получают скидку в 50%, следовательно, стоимость 1 токена будет снижена до $1. В рамках предварительной продажи команда проекта планирует привлечь $300 тысяч. Средства необходимы для маркетингового продвижения проекта, взаимодействия со СМИ, создания личного кабинета инвесторов. На Pre-ICO будет продаваться только 300 тысяч токенов. В феврале 2018 года планируется провести ICO. Минимальная цель основного этапа продажи - $5 миллионов. Данной сумы будет достаточно для реализации всех заявленных функций и релиза полноценной версии платформы.

Оптимальная цель сборов составляет $6,5 миллиона.



Данные средства будут распределены следующим образом: 76% ($5 миллионов) – реализация проекта.

6% ($400 тысяч) – затраты на перевод в фиат.

5% ($300 тысяч) – затраты на проведение ICO.

5% - поддержание биржевого курса токена.

5% - учредителям проекта.

3% ($200 тысяч) - на BOUNTY кампанию. В ходе ICO инвесторам также будут предоставляться бонусы, зависящие от даты покупки. К оплате будут приниматься криптовалюты Bitcoin и Ethereum.



BOUNTY кампания



На вознаграждение участников BOUNTY кампании выделяется 3% от общего объема эмиссии токенов, распределяющихся следующим образом: Twitter – 15%.

Facebook – 15%.

Подписная кампания – 20%.

Написание постов в блогах, СМИ и социальных сетях – 30%.

Переводы и модерация – 20%. Контакты и ссылки: Сайт проекта Smart-market.

WhitePaper.

E-mail: info@smat-market.io.

Telegram.

Facebook.

Twitter. – платформа на технологии блокчейн, предоставляющая возможность продавать и покупать различные товары и услуги.Применение смарт-контрактов позволит решить ряд проблем, актуальных для существующих торговых площадок: высокие комиссионные сборы, сложности проведения платежей, риск мошенничества, низкий уровень доверия между продавцами и покупателями, сложность возврата средств за некачественный или неполученный товар и т. д.Smart-market исключит возможность всевозможных мошеннических манипуляций как со стороны продавцов, так и покупателей. В системе будет рейтинг пользователей, формирующийся на основе открытых голосований и отзывов. Покупатели смогут сами устанавливать цену, за которую согласны приобрести товар или услугу. На основе этого механизма будет формироваться реальная рыночная стоимость товара, удовлетворяющая и продавцов, и покупателей.Все операции будут производиться посредством смарт-контрактов. Пользователям будут доступны различные варианты смарт-контрактов с разными условиями сделок. Это позволит минимизировать недоверие между участниками.Размер комиссионного сбора составит всего 1%. К примеру, существующие площадки, такие как Amazon, eBay, Aliexpress и им подобные, взымают от 6% до 15%, при этом нужно уплатить еще и комиссию платежной системы. Все это выливается в увеличение конечной стоимости товара для покупателя. Благодаря комиссии в 1%, покупатели смогут приобретать товары и услуги по заметно более низким ценам. Это положительно скажется на товарообороте платформы.На платформе будут использоваться специальные пользовательские токены CAT. С их помощью можно будет осуществлять транзакции между участниками без применения фиатных денежных средств. Благодаря этому, значительно упрощаются внутренние расчеты, поскольку исключаются сложности, обусловленные конвертацией валют.Команда проекта планирует приступить к разработке в мае 2018 года, после проведения ICO. В июне 2019 года должен состояться релиз платформы.Токен Smart-market SMcoin позволяет держателю участвовать в торговле и предоставлять услуги другим пользователям без уплаты комиссионных сборов. Токен платформы будет выпущен по стандарту ERC20. Максимальный объем эмиссии токенов – 10 миллионов SMcoin. Монеты будут распространятся посредством ICO. Все непроданные на ICO токены будут уничтожены смарт-контрактом. Номинальная стоимость 1 SMcoin составляет $2.Продажа будет проходить в две стадии: Pre-ICO и ICO. Pre-ICO стартует 6 декабря 2017 года. На данном этапе инвесторы получают скидку в 50%, следовательно, стоимость 1 токена будет снижена до $1. В рамках предварительной продажи команда проекта планирует привлечь $300 тысяч. Средства необходимы для маркетингового продвижения проекта, взаимодействия со СМИ, создания личного кабинета инвесторов. На Pre-ICO будет продаваться только 300 тысяч токенов. В феврале 2018 года планируется провести ICO. Минимальная цель основного этапа продажи - $5 миллионов. Данной сумы будет достаточно для реализации всех заявленных функций и релиза полноценной версии платформы.Оптимальная цель сборов составляет $6,5 миллиона.В ходе ICO инвесторам также будут предоставляться бонусы, зависящие от даты покупки. К оплате будут приниматься криптовалюты Bitcoin и Ethereum.На вознаграждение участников BOUNTY кампании выделяется 3% от общего объема эмиссии токенов, распределяющихся следующим образом:

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Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 04.12.2017

Календарь ICO - декабрь 2017

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