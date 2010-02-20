[PreICO] Smart-market – платформа для продажи товаров и услуг 6.12.2017 [BOUNTY] - ICO | MMGP
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[PreICO] Smart-market – платформа для продажи товаров и услуг 6.12.2017 [BOUNTY]

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[PreICO] Smart-market – платформа для продажи товаров и услуг 6.12.2017 [BOUNTY]
Smart-market – платформа на технологии блокчейн, предоставляющая возможность продавать и покупать различные товары и услуги.

Основные возможности сервиса:
  • Работа с цифровыми валютами.
  • Функции голосования.
  • Система репутации пользователей.
  • Заключение сделок посредством смарт-контрактов.
  • Возможность покупателям самостоятельно устанавливать желаемую цену на товары и услуги.
Применение смарт-контрактов позволит решить ряд проблем, актуальных для существующих торговых площадок: высокие комиссионные сборы, сложности проведения платежей, риск мошенничества, низкий уровень доверия между продавцами и покупателями, сложность возврата средств за некачественный или неполученный товар и т. д.

Smart-market исключит возможность всевозможных мошеннических манипуляций как со стороны продавцов, так и покупателей. В системе будет рейтинг пользователей, формирующийся на основе открытых голосований и отзывов. Покупатели смогут сами устанавливать цену, за которую согласны приобрести товар или услугу. На основе этого механизма будет формироваться реальная рыночная стоимость товара, удовлетворяющая и продавцов, и покупателей.

Все операции будут производиться посредством смарт-контрактов. Пользователям будут доступны различные варианты смарт-контрактов с разными условиями сделок. Это позволит минимизировать недоверие между участниками.

Размер комиссионного сбора составит всего 1%. К примеру, существующие площадки, такие как Amazon, eBay, Aliexpress и им подобные, взымают от 6% до 15%, при этом нужно уплатить еще и комиссию платежной системы. Все это выливается в увеличение конечной стоимости товара для покупателя. Благодаря комиссии в 1%, покупатели смогут приобретать товары и услуги по заметно более низким ценам. Это положительно скажется на товарообороте платформы.

На платформе будут использоваться специальные пользовательские токены CAT. С их помощью можно будет осуществлять транзакции между участниками без применения фиатных денежных средств. Благодаря этому, значительно упрощаются внутренние расчеты, поскольку исключаются сложности, обусловленные конвертацией валют.

Команда проекта планирует приступить к разработке в мае 2018 года, после проведения ICO. В июне 2019 года должен состояться релиз платформы.

Детали ICO

Токен Smart-market SMcoin позволяет держателю участвовать в торговле и предоставлять услуги другим пользователям без уплаты комиссионных сборов. Токен платформы будет выпущен по стандарту ERC20. Максимальный объем эмиссии токенов – 10 миллионов SMcoin. Монеты будут распространятся посредством ICO. Все непроданные на ICO токены будут уничтожены смарт-контрактом. Номинальная стоимость 1 SMcoin составляет $2.

Продажа будет проходить в две стадии: Pre-ICO и ICO. Pre-ICO стартует 6 декабря 2017 года. На данном этапе инвесторы получают скидку в 50%, следовательно, стоимость 1 токена будет снижена до $1. В рамках предварительной продажи команда проекта планирует привлечь $300 тысяч. Средства необходимы для маркетингового продвижения проекта, взаимодействия со СМИ, создания личного кабинета инвесторов. На Pre-ICO будет продаваться только 300 тысяч токенов. В феврале 2018 года планируется провести ICO. Минимальная цель основного этапа продажи - $5 миллионов. Данной сумы будет достаточно для реализации всех заявленных функций и релиза полноценной версии платформы.
Оптимальная цель сборов составляет $6,5 миллиона.

Данные средства будут распределены следующим образом:
  • 76% ($5 миллионов) – реализация проекта.
  • 6% ($400 тысяч) – затраты на перевод в фиат.
  • 5% ($300 тысяч) – затраты на проведение ICO.
  • 5% - поддержание биржевого курса токена.
  • 5% - учредителям проекта.
  • 3% ($200 тысяч) - на BOUNTY кампанию.
В ходе ICO инвесторам также будут предоставляться бонусы, зависящие от даты покупки. К оплате будут приниматься криптовалюты Bitcoin и Ethereum.

BOUNTY кампания

На вознаграждение участников BOUNTY кампании выделяется 3% от общего объема эмиссии токенов, распределяющихся следующим образом:
  • Twitter – 15%.
  • Facebook – 15%.
  • Подписная кампания – 20%.
  • Написание постов в блогах, СМИ и социальных сетях – 30%.
  • Переводы и модерация – 20%.
Контакты и ссылки:
__________________
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