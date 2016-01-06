Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком Coinbase - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



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Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком Coinbase



Сайт кошелька CoinBase



Поддерживает криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, LiteCoin.





Введение



Цитата: Это один из самых неоднозначных криптокошельков. С одной стороны этот кошелек характеризует повышенная надежность, ведь он принадлежит компании, зарегистрированной в США с лицензией на ведение биржевых операций, с другой стороны если вбить в поисковик название Coinbase, то число жалоб на данный кошелек превысит все нормы, если таковые существуют. Причем жалобы можно найти не только в социальных сетях и форумах, но и в Комиссии по ценным бумагам США и в других государственных органах США. Если посмотреть судебную практику США, то Coinbase проиграл США не одно уголовное дело в сфере уклонения от налогов. Служба Внутренних доходов США постоянно предъявляет обвинение Coinbase в том, что владельцы счетов в Coinbase не платят налоги с доходов по своим счетам. И эти дела Coinbase проигрывает. Государственные органы вынуждают руководство Coinbase раскрывать данные своих клиентов, обороты по им счетам, их личности. Это приводит к тому, что счета клиентов Coinbase блокируются, люди теряют на них деньги. Некоторые клиенты не могут пройти верификацию. Все это заставляет людей жаловаться на кошелек, в том числе и государственным органам США. Преимущества кошелька



Кошелек принадлежит надежной американской биржи с лицензией на биржевую деятельность. Работа кошелька строго регламентирована американским законодательством. В случае нарушения прав пользователей можно пожаловаться в государственные службы США.

Быстрое подтверждение сделок. Хотя теоретически кошелек никак не может повлиять на скорость прохождения переводов, так как переводы обрабатывают майнеры CoinBase является одним из самых быстрых кошельков, что выгодно отличает его от своих конкурентов. Наверное то, что за кошельком стоит мощная американская криптобиржа что-то да и значит.

Более низкие комиссии. CoinBase всегда славился своими низкими комиссиями. И хотя это "старая" слава, сейчас комиссии уже не такие низкие как были раньше, слава до сих пор осталась. И у большинства пользователей слово CoinBase ассоциируется именно с низкими комиссиями.

Услуги "холодного хранения" и повышенная безопасность средств. Данная услуга заключается в том, что вы можете Bitcoin, которыми вы не пользуетесь, а используете исключительно с точки зрения накопления хранить в специальном холодном хранилище, где они будут в полной безопасности, а те Bitcoin, которыми вы хотите пользоваться держать уже на сервере, который более уязвим и использовать в штатном режиме.

Интеграция с биржей. Возможность прямо из кошелька совершать биржевые операции, покупать и продавать криптовалюту, совершать ее обмен на доллары, евро и даже делать покупки. Для этого необходимо Цитата: перевести валюту на банковский счет Coinbase и предоставить информацию о своих банковских реквизитах. Для вывода на пластиковые карточки также потребуется верификация пользователя (фото или скан удостоверения личности). Для просто работы с кошельком CoinBase верификация не требуется.



Недостатки кошелька



Кошелек находится под пристальным вниманием государственных служб США. Постоянно происходят аресты средств граждан на кошельке по решению властей США. Также иногда и само руководство кошелька замораживает некоторые счета или не дает проходить верификации. Но в большинстве своем такие проблемы связаны из-за работы на бирже или если на кошельке хранятся слишком большие суммы. Если сумма не большая, то и рисков особых нет.

Маленькие комиссии, которыми славится кошелек уже и не такие маленькие. В свое время CoinBase завоевал рынок криптовалют именно низкими комиссиями и стал одним из самых популярных кошельков. А после того, как всего этого достиг, руководство кошелька установило вполне обычные комиссии. Но в любом случае комиссию при осуществлении перевода пользователь может установить добровольно, хоть 0. Только в таком случае, скорее всего перевод не произойдет, а деньги просто потеряются, как потерялось 20% всех выпущенных на данным момент Bitcoin.

Мгновенные платежи - миф. Да это быстрый кошелек, но чтобы ваши платежи были на самом деле быстрыми - не экономьте на комиссиях.



Безопасность кошелька Мультивалютный криптокошелек CoinBaseКошелек принадлежит надежной американской биржи с лицензией на биржевую деятельность. Работа кошелька строго регламентирована американским законодательством. В случае нарушения прав пользователей можно пожаловаться в государственные службы США.Быстрое подтверждение сделок. Хотя теоретически кошелек никак не может повлиять на скорость прохождения переводов, так как переводы обрабатывают майнеры CoinBase является одним из самых быстрых кошельков, что выгодно отличает его от своих конкурентов. Наверное то, что за кошельком стоит мощная американская криптобиржа что-то да и значит.Более низкие комиссии. CoinBase всегда славился своими низкими комиссиями. И хотя это "старая" слава, сейчас комиссии уже не такие низкие как были раньше, слава до сих пор осталась. И у большинства пользователей слово CoinBase ассоциируется именно с низкими комиссиями.Услуги "холодного хранения" и повышенная безопасность средств. Данная услуга заключается в том, что вы можете Bitcoin, которыми вы не пользуетесь, а используете исключительно с точки зрения накопления хранить в специальном холодном хранилище, где они будут в полной безопасности, а те Bitcoin, которыми вы хотите пользоваться держать уже на сервере, который более уязвим и использовать в штатном режиме.Интеграция с биржей. Возможность прямо из кошелька совершать биржевые операции, покупать и продавать криптовалюту, совершать ее обмен на доллары, евро и даже делать покупки. Для этого необходимоДля просто работы с кошельком CoinBase верификация не требуется.Кошелек находится под пристальным вниманием государственных служб США. Постоянно происходят аресты средств граждан на кошельке по решению властей США. Также иногда и само руководство кошелька замораживает некоторые счета или не дает проходить верификации. Но в большинстве своем такие проблемы связаны из-за работы на бирже или если на кошельке хранятся слишком большие суммы. Если сумма не большая, то и рисков особых нет.Маленькие комиссии, которыми славится кошелек уже и не такие маленькие. В свое время CoinBase завоевал рынок криптовалют именно низкими комиссиями и стал одним из самых популярных кошельков. А после того, как всего этого достиг, руководство кошелька установило вполне обычные комиссии. Но в любом случае комиссию при осуществлении перевода пользователь может установить добровольно, хоть 0. Только в таком случае, скорее всего перевод не произойдет, а деньги просто потеряются, как потерялось 20% всех выпущенных на данным момент Bitcoin.Мгновенные платежи - миф. Да это быстрый кошелек, но чтобы ваши платежи были на самом деле быстрыми - не экономьте на комиссиях.

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О том как я зарабатываю на крипте и не только...

__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:55 .