Новый хайп с «криптокотятами» на платформе Ethereum - за неделю оборот $2,5 млн! - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Prosvetlenniy Профессионал

Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 3,143 Благодарностей: 1,302 Записей в блоге: 7 УГ: 8 КП: 0.408 подарки

Новый хайп с «криптокотятами» на платформе Ethereum - за неделю оборот $2,5 млн!

Доброго времени, друзья!



С интересом вам сообщаю, что в игре CryptoKitties, которая стартовала 28 ноября 2017 года, где пользователи имеют возможность покупать и продавать виртуальных котят за криптовалюту эфир, было потрачено пользователями уже больше $2,5 млн фиатных денег. Как говорятданные стороннего сайта Crypto Kitty Sales, что анализирует крупные сделки в



За неполную рабочею неделю в игре ее пользователи заключили около 24 тыс сделок и продали около 20 тыс уникальных «криптокотят», средний чек в игре составил $107,23.



Данную игру создала студия AxiomZen.Ее участники могут выводить котят самостоятельно и также взаимодействовать друг с другом, продавая, покупая и обменивая своих цифровых питомцев. Каждый «криптокотёнок» обладает индивидуальной родословной и характеристиками. В основе CryptoKitties лежит блокчейн-платформа Ethereum, она там служит в качестве основной криптовалюты.



The Next Web сравнивают CryptoKitties с современной версией платформы 1999 года - NeoPets, где пользователи также могут приобрести одного или нескольких виртуальных питомцев и также ухаживать за ним. Благодаря платформе Ethereum эта игра стала децентрализованной, что гарантирует защиту пользователям от утраты своих питомцев в случае если проект будет закрыт, в то время как в NeoPets всех животных содержат в единой базе данных, как отмечает TechCrunch.



Самый дорогим «криптокотёнком» на платформе является Genesis он стоит 247 эфиров, или $116,8 тыс по состоянию на 11:15 по мск. Самые же дешёвые «криптокотята» могут обойтись пользователям в 0,0010 эфира, или $0,47. Стоимость питомцев зависит исключительно от их характеристик и средней цены последних 5-ти реализованных котят, к цене прибавляется 50%, а в случае отсутствия покупателей каждые 24 часа его цена будет снижатся.



Продавать «криптокотят» можно через аукцион на платформе, где установлена стартовая и конечная цена. Стоимость будет снижаться до тех пор, пока кто-то не купит питомца. Работники AxiomZen зарабатывают на комиссии, а именно они взымают 3,75% с каждой сделки, что происходит на платформе за исключением всех тех, что осуществляются через смарт-контракты. Более того, компания зарабатывает от продажи котят.



На данный момент на CryptoKitties идет около 15% сетевого трафика платформы Ethereum, как пишет TechCrunch. К примеру, второй по известности проект в сети Ethereum, биржа токенов EtherDelta забирает всего 8% целевого трафика.



Друзья, как вам вообще идея такой платформы? По моему просто гениально и думаю, что это только начало... Впереди нас ждет еще множество подобных криптовалютных проектов, смысл которых - купи продай виртуальный предмет...



Специально для mmgp.ru Доброго времени, друзья!С интересом вам сообщаю, что в игре CryptoKitties, которая стартовала 28 ноября 2017 года, где пользователи имеют возможность покупать и продавать виртуальных котят за криптовалюту эфир, было потрачено пользователями уже больше $2,5 млн фиатных денег. Как говорятданные стороннего сайта Crypto Kitty Sales, что анализирует крупные сделки в CryptoKitties За неполную рабочею неделю в игре ее пользователи заключили около 24 тыс сделок и продали около 20 тыс уникальных «криптокотят», средний чек в игре составил $107,23.Данную игру создала студия AxiomZen.Ее участники могут выводить котят самостоятельно и также взаимодействовать друг с другом, продавая, покупая и обменивая своих цифровых питомцев. Каждый «криптокотёнок» обладает индивидуальной родословной и характеристиками. В основе CryptoKitties лежит блокчейн-платформа Ethereum, она там служит в качестве основной криптовалюты.The Next Web сравнивают CryptoKitties с современной версией платформы 1999 года - NeoPets, где пользователи также могут приобрести одного или нескольких виртуальных питомцев и также ухаживать за ним. Благодаря платформе Ethereum эта игра стала децентрализованной, что гарантирует защиту пользователям от утраты своих питомцев в случае если проект будет закрыт, в то время как в NeoPets всех животных содержат в единой базе данных, как отмечает TechCrunch.Самый дорогим «криптокотёнком» на платформе является Genesis он стоит 247 эфиров, или $116,8 тыс по состоянию на 11:15 по мск. Самые же дешёвые «криптокотята» могут обойтись пользователям в 0,0010 эфира, или $0,47. Стоимость питомцев зависит исключительно от их характеристик и средней цены последних 5-ти реализованных котят, к цене прибавляется 50%, а в случае отсутствия покупателей каждые 24 часа его цена будет снижатся.Продавать «криптокотят» можно через аукцион на платформе, где установлена стартовая и конечная цена. Стоимость будет снижаться до тех пор, пока кто-то не купит питомца. Работники AxiomZen зарабатывают на комиссии, а именно они взымают 3,75% с каждой сделки, что происходит на платформе за исключением всех тех, что осуществляются через смарт-контракты. Более того, компания зарабатывает от продажи котят.На данный момент на CryptoKitties идет около 15% сетевого трафика платформы Ethereum, как пишет TechCrunch. К примеру, второй по известности проект в сети Ethereum, биржа токенов EtherDelta забирает всего 8% целевого трафика.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Читайте мой твитер Самые актуальные новости здесь

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА TELEGRAM КАНАЛ MMGP.GURU __________________ Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 15:45 .