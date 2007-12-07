Новый хайп с «криптокотятами» на платформе Ethereum - за неделю оборот $2,5 млн! - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Новый хайп с «криптокотятами» на платформе Ethereum - за неделю оборот $2,5 млн!

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#1
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Новый хайп с «криптокотятами» на платформе Ethereum - за неделю оборот $2,5 млн!

Доброго времени, друзья!

С интересом вам сообщаю, что в игре CryptoKitties, которая стартовала 28 ноября 2017 года, где пользователи имеют возможность покупать и продавать виртуальных котят за криптовалюту эфир, было потрачено пользователями уже больше $2,5 млн фиатных денег. Как говорятданные стороннего сайта Crypto Kitty Sales, что анализирует крупные сделки в CryptoKitties.

За неполную рабочею неделю в игре ее пользователи заключили около 24 тыс сделок и продали около 20 тыс уникальных «криптокотят», средний чек в игре составил $107,23.

Данную игру создала студия AxiomZen.Ее участники могут выводить котят самостоятельно и также взаимодействовать друг с другом, продавая, покупая и обменивая своих цифровых питомцев. Каждый «криптокотёнок» обладает индивидуальной родословной и характеристиками. В основе CryptoKitties лежит блокчейн-платформа Ethereum, она там служит в качестве основной криптовалюты.

The Next Web сравнивают CryptoKitties с современной версией платформы 1999 года - NeoPets, где пользователи также могут приобрести одного или нескольких виртуальных питомцев и также ухаживать за ним. Благодаря платформе Ethereum эта игра стала децентрализованной, что гарантирует защиту пользователям от утраты своих питомцев в случае если проект будет закрыт, в то время как в NeoPets всех животных содержат в единой базе данных, как отмечает TechCrunch.

Самый дорогим «криптокотёнком» на платформе является Genesis он стоит 247 эфиров, или $116,8 тыс по состоянию на 11:15 по мск. Самые же дешёвые «криптокотята» могут обойтись пользователям в 0,0010 эфира, или $0,47. Стоимость питомцев зависит исключительно от их характеристик и средней цены последних 5-ти реализованных котят, к цене прибавляется 50%, а в случае отсутствия покупателей каждые 24 часа его цена будет снижатся.

Продавать «криптокотят» можно через аукцион на платформе, где установлена стартовая и конечная цена. Стоимость будет снижаться до тех пор, пока кто-то не купит питомца. Работники AxiomZen зарабатывают на комиссии, а именно они взымают 3,75% с каждой сделки, что происходит на платформе за исключением всех тех, что осуществляются через смарт-контракты. Более того, компания зарабатывает от продажи котят.

На данный момент на CryptoKitties идет около 15% сетевого трафика платформы Ethereum, как пишет TechCrunch. К примеру, второй по известности проект в сети Ethereum, биржа токенов EtherDelta забирает всего 8% целевого трафика.

Друзья, как вам вообще идея такой платформы? По моему просто гениально и думаю, что это только начало... Впереди нас ждет еще множество подобных криптовалютных проектов, смысл которых - купи продай виртуальный предмет...

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 15:45.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 15:20
#2
Мастер
 
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Re: Пользователи игры с «криптокотятами» потратили больше $2,5 млн за неделю
По сути обычная пирамида
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Старый Сегодня, 15:22
#3
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Re: Пользователи игры с «криптокотятами» потратили больше $2,5 млн за неделю
Прикольно.
Кто-нибудь - то хоть играл в эту игру уже? Что там много заработать получилось? А выводы идут как быстро и куда? Сколько можно вывести? Надеюсь сутками сидеть там не надо?
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olkavac на форуме  
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Старый Сегодня, 15:28
#4
Главный модератор
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Старый Сегодня, 15:38
#5
Мастер
 
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Инвестирую в: Другое
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Re: Пользователи игры с «криптокотятами» потратили больше $2,5 млн за неделю
Aisller, что и требовалось
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Старый Сегодня, 15:59
#6
Профессионал
 
Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 3,143
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Автор темы Re: Пользователи игры с «криптокотятами» потратили больше $2,5 млн за неделю
Цитата:
Сообщение от olkavac Посмотреть сообщение
Кто-нибудь - то хоть играл в эту игру уже? Что там много заработать получилось? А выводы идут как быстро и куда? Сколько можно вывести? Надеюсь сутками сидеть там не надо?
Там нужно более не менее разбираться в платформе Ethereum, я пока далек от этого. Думаю может освоится взять себе котенка не дорого, цена вопроса то всего несколько баксов, но которые могут значительно вырасти...
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