[PreICO] Nereus – MMORPG платформа с высоким онлайном 18.12–29.12.2017[BOUNTY] - ICO | MMGP

Граф Модератор

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Адрес: Санкт-Петербург Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.02.2010 Сообщений: 4,152 Благодарностей: 3,499 УГ: 6 подарки награды

[PreICO] Nereus – MMORPG платформа с высоким онлайном 18.12–29.12.2017[BOUNTY]



Nereus – платформа для издателей и поклонников MMORPG-игр. Цель проекта – создать площадку, собирающую максимальное количество игроков, предоставляющую различные возможности взаимодействия, в том числе, покупки и продажи любых игровых предметов. Как отмечают представители проекта, уже имеется достаточно ресурсов для реализации и продвижения платформы. Но, для расширения возможностей и привлечения максимально широкой аудитории необходимы дополнительные средства, которые будут привлекаться через ICO.



Платформа Nereus будет базироваться на модели free-to-play, при этом в играх будут доступны платные функции, такие как щиты от PvP, ускоренная прокачка персонажей, приобретение уникального снаряжения, предметов и т. п.



Как отмечают основатели проекта, торговля предметами за реальные деньги уже давно присутствует в отрасли MMORPG игр. Причем зачастую эта схема хорошо работает с экономической системой игр, особенно при наличии реальной, установленной разработчиками, цены на игровые ресурсы, «золото» и т. п. Есть игры, с помощью которых игроки могут зарабатывать реальные деньги. Но, большинство проектов позволяет торговать предметами только внутри самой игры. Это приводит к формированию теневых рынков вокруг игр, на которых пользователи покупают и продают игровые ресурсы за реальные деньги. Это не только снижает прибыльность проектов, но и нарушает законодательство большинства стран. Такие проекты зачастую рассматриваются регуляторными органами как азартные игры, что порой приводит к их полной блокировке и наложению штрафных санкций. Платформа Nereus позволит решить данные проблемы. В рамках платформы будет действовать токен NEREUSCOIN (NRC), выступающий основным платежным средством при обмене игровым контентом между игроками.

Игроки получат возможность вывода из игр токенов NRC. Напрямую выводить фиат невозможно, поскольку это противоречит законодательству. Но, NRC можно будет легко обменять на другие криптовалюты или фиатные деньги через криптобиржи.



NRC будет использоваться для приобретения уникальных скинов, легендарных предметов и торговли между пользователями внутри игры. Купить NRC можно будет на биржах за цифровые валюты или непосредственно на сайте платформы за фиат.



Согласно планам разработчиков, платформа должна быть запущена уже 5 февраля 2018 года.



Токен Nereus, выгоды для инвесторов



Для проведения ICO команда проекта выпускает токен NRC на базе смарт-контрактов и блокчейна сети Эфирирум. Токен станет внутренним платежным средством на платформе. Игроки смогут свободно передавать друг другу NRC, в качестве оплаты за игровой контент или любые услуги в играх. Общий объем эмиссии токенов составит 800 тысяч NRC. Большая часть монет будет распределена между инвесторами посредством ICO. 15% предназначены для учредителей и команды проекта. Смарт-контракт автоматически уничтожит все токены, которые не были проданы на ICO. В будущем не будет осуществляться дополнительный выпуск токенов.



Согласно расчетам команды проекта, уже к концу 2018 года количество пользователей платформы в день будет составлять порядка 10 000 игроков. С ростом базы пользователей будет увеличиваться спрос на токен NRC, вследствие чего его стоимость многократно возрастет. Токен будет очень востребован, поскольку будет применяться для проведения всех торговых операций в играх.

Инвесторы проекта смогут покупать NRC по значительно меньшей цене, что позволяет получить ощутимую прибыль в будущем. Авторы проекта предполагают, что уже к концу 2018 года стоимость токена увеличится в 7 раз. А к концу 2019 года курс может вырасти в 11 раз, что позволит получить очень хорошую прибыль.



Цитата: Со второго квартала 2018 года 50% прибыли платформы будет каждый квартал распределяться между владельцами токенов в соответствии с их долями. Схема распределения доходов платформы: 50% - выплата дивидендов инвесторам.

25% - маркетинг.

10% - разработка.

10% - техническая поддержка.

5% - операционные расходы.

Детали ICO



Токены будут продаваться в два этапа: Pre-ICO и ICO. Предварительная продажа пройдет с 18 по 29 декабря 2017 года. На Pre-ICO будет предложено 240 тысяч NRC. На данном этапе будет предоставлена ощутимая скидка, позволяющая приобрести 600 токенов за 1 ETH. При этом по номинальной цене за 1 ETH можно купить только 300 NRC, следовательно, на Pre-ICO инвесторы получают скидку в 50%.



Кроме того, в зависимости от суммы покупки, будут предоставляться дополнительные бонусы: От 2 ETH – 5%.

От 4 ETH – 6%.

От 6 ETH – 8%.

От 8 ETH – 10%.

От 10 ETH – 15%.

От 15 ETH – 20%.

От 20 ETH – 25%.

От 30 EH – 30%.

От 50 ETH – 35%.

От 70 ETH – 60%. Минимальная цель сбора на Pre-ICO составляет 80 ETH, максимальная – 250 ETH. Привлеченное финансирование будет направлено на подготовку релиза платформы и маркетинговое продвижение.



ICO запланировано на январь 2018 года. На продажу будет выставлено 405 тысяч NRC. Минимальная цель – 300 ETH, максимальная – 1000 ETH. Инвесторы смогут получить бонус до 35%, в зависимости от суммы покупки. По завершении ICO, 5% от привлеченного финансирования будет направлено на выплату вознаграждения участникам BOUNTY кампании.



Модель распределения привлеченных средств: 40% - доработка графики и дизайна.

30% - маркетинговые мероприятия.

15% - локализация для зарубежных рынков.

10% - техническая поддержка серверной и клиентской части.

5% - BOUNTY.

Контакты и ссылки:



Сайт проекта Nereus.

WhitePaper.

Facebook.

ВКонтакте.

Twitter.

Telegram. [Pre-ICO][ICO] Nereus – MMORPG-платформа с высоким онлайном 18.12 – 29.12.2017 [BOUNTY]– платформа для издателей и поклонников MMORPG-игр. Цель проекта – создать площадку, собирающую максимальное количество игроков, предоставляющую различные возможности взаимодействия, в том числе, покупки и продажи любых игровых предметов. Как отмечают представители проекта, уже имеется достаточно ресурсов для реализации и продвижения платформы. Но, для расширения возможностей и привлечения максимально широкой аудитории необходимы дополнительные средства, которые будут привлекаться через ICO.Платформа Nereus будет базироваться на модели free-to-play, при этом в играх будут доступны платные функции, такие как щиты от PvP, ускоренная прокачка персонажей, приобретение уникального снаряжения, предметов и т. п.Как отмечают основатели проекта, торговля предметами за реальные деньги уже давно присутствует в отрасли MMORPG игр. Причем зачастую эта схема хорошо работает с экономической системой игр, особенно при наличии реальной, установленной разработчиками, цены на игровые ресурсы, «золото» и т. п. Есть игры, с помощью которых игроки могут зарабатывать реальные деньги. Но, большинство проектов позволяет торговать предметами только внутри самой игры. Это приводит к формированию теневых рынков вокруг игр, на которых пользователи покупают и продают игровые ресурсы за реальные деньги. Это не только снижает прибыльность проектов, но и нарушает законодательство большинства стран. Такие проекты зачастую рассматриваются регуляторными органами как азартные игры, что порой приводит к их полной блокировке и наложению штрафных санкций. Платформа Nereus позволит решить данные проблемы. В рамках платформы будет действовать токен NEREUSCOIN (NRC), выступающий основным платежным средством при обмене игровым контентом между игроками.Игроки получат возможность вывода из игр токенов NRC. Напрямую выводить фиат невозможно, поскольку это противоречит законодательству. Но, NRC можно будет легко обменять на другие криптовалюты или фиатные деньги через криптобиржи.NRC будет использоваться для приобретения уникальных скинов, легендарных предметов и торговли между пользователями внутри игры. Купить NRC можно будет на биржах за цифровые валюты или непосредственно на сайте платформы за фиат.Согласно планам разработчиков, платформа должна быть запущена уже 5 февраля 2018 года.Для проведения ICO команда проекта выпускает токен NRC на базе смарт-контрактов и блокчейна сети Эфирирум. Токен станет внутренним платежным средством на платформе. Игроки смогут свободно передавать друг другу NRC, в качестве оплаты за игровой контент или любые услуги в играх. Общий объем эмиссии токенов составит 800 тысяч NRC. Большая часть монет будет распределена между инвесторами посредством ICO. 15% предназначены для учредителей и команды проекта. Смарт-контракт автоматически уничтожит все токены, которые не были проданы на ICO. В будущем не будет осуществляться дополнительный выпуск токенов.Согласно расчетам команды проекта, уже к концу 2018 года количество пользователей платформы в день будет составлять порядка 10 000 игроков. С ростом базы пользователей будет увеличиваться спрос на токен NRC, вследствие чего его стоимость многократно возрастет. Токен будет очень востребован, поскольку будет применяться для проведения всех торговых операций в играх.Инвесторы проекта смогут покупать NRC по значительно меньшей цене, что позволяет получить ощутимую прибыль в будущем. Авторы проекта предполагают, что уже к концу 2018 года стоимость токена увеличится в 7 раз. А к концу 2019 года курс может вырасти в 11 раз, что позволит получить очень хорошую прибыль.Токены будут продаваться в два этапа: Pre-ICO и ICO.На Pre-ICO будет предложено 240 тысяч NRC. На данном этапе будет предоставлена ощутимая скидка, позволяющая приобрести 600 токенов за 1 ETH. При этом по номинальной цене за 1 ETH можно купить только 300 NRC, следовательно, на Pre-ICO инвесторы получают скидку в 50%.Кроме того, в зависимости от суммы покупки, будут предоставляться дополнительные бонусы:Минимальная цель сбора на Pre-ICO составляет 80 ETH, максимальная – 250 ETH. Привлеченное финансирование будет направлено на подготовку релиза платформы и маркетинговое продвижение.На продажу будет выставлено 405 тысяч NRC. Минимальная цель – 300 ETH, максимальная – 1000 ETH. Инвесторы смогут получить бонус до 35%, в зависимости от суммы покупки. По завершении ICO, 5% от привлеченного финансирования будет направлено на выплату вознаграждения участникам BOUNTY кампании.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!



Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 04.12.2017

Календарь ICO - декабрь 2017

__________________