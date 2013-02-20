ФРС США рассматривает возможность создания собственной криптовалюты - Горячие новости криптовалют | MMGP

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ФРС США рассматривает возможность создания собственной криптовалюты

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ФРС США рассматривает возможность создания собственной криптовалюты


В США рассматривают возможность создания собственной криптовалюты.


В Федеральном резервном банке Америки рассматривают возможность создания собственной криптовалюты. В настоящее время там ведутся обсуждение возможных реальных последствий этого шага.

Свою точку зрения о криптовалютах высказал глава нью-йоркского Федерального банка Уильям Дадли в ходе публичной дискуссии. С его слов, американцам необходимо быть крайне бдительными при осуществлении инвестиций в рынок криптовалют, особенно в криптовалюту Bitcoin, так как она весьма волатильна и нелегальна. Но в то же время он подчеркнул, что в ФРС отслеживают рынок криптовалют.

Дадли также сказал и о том, что пока еще рано говорить о каких-либо серьезных намерениях внедрения криптовалюты. Однако в настоящее время ведется плотное изучение этого вопроса, а также рассматриваются потенциальные последствия.

Если же все-таки будет принят выпуск криптовалюты, то вероятнее всего она будет схожа с цифровым долларом. Это означает, что она не будет создаваться на той технологии, что и Bitcoin, но сможет обеспечить не менее быстрые транзакции. Также собственная криптовалюта Америки не будет анонимной.




По материалам: https://triboona.ru/exclusive/32656-...tovalyuty.html

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Метки
блокчейн, доллар, инвестиции в криптовалюты, криптовалюта, криптовалюты
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