ФРС США рассматривает возможность создания собственной криптовалюты - Горячие новости криптовалют | MMGP

В США рассматривают возможность создания собственной криптовалюты.
В Федеральном резервном банке Америки рассматривают возможность создания собственной криптовалюты. В настоящее время там ведутся обсуждение возможных реальных последствий этого шага.
Свою точку зрения о криптовалютах высказал глава нью-йоркского Федерального банка Уильям Дадли в ходе публичной дискуссии. С его слов, американцам необходимо быть крайне бдительными при осуществлении инвестиций в рынок криптовалют, особенно в криптовалюту Bitcoin, так как она весьма волатильна и нелегальна. Но в то же время он подчеркнул, что в ФРС отслеживают рынок криптовалют.
Дадли также сказал и о том, что пока еще рано говорить о каких-либо серьезных намерениях внедрения криптовалюты. Однако в настоящее время ведется плотное изучение этого вопроса, а также рассматриваются потенциальные последствия.
Если же все-таки будет принят выпуск криптовалюты, то вероятнее всего она будет схожа с цифровым долларом. Это означает, что она не будет создаваться на той технологии, что и Bitcoin, но сможет обеспечить не менее быстрые транзакции. Также собственная криптовалюта Америки не будет анонимной.
По материалам: https://triboona.ru/exclusive/32656-...tovalyuty.html