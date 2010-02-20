Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 11.12.2017 - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Re: Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 11.12.2017
С учетом того что CME планирует запустить торги фьючерсами по биткоину на 18 декабря, то после запуска данного события жду рост более глобальный, а пока ожидаю коррекцию цены до уровней поддержки 9500$ - 10500$ с последующим возобновлением роста выше текущего исторического сопротивления на первую половину декабря до 12000$. Технически пар склонна внутри недели к снижению о чем свидетельствует перекупленность по торгам. По фундаменту конечно пока рост и рост, но коррекции все таки необходимы при таких объемах торгов.