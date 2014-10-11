Названы четыре фактора ослабления рубля в декабре - Горячие новости | MMGP

Вместе с ослаблением курса рубля эксперты ожидают снижение ставок по кредитам. И советуют не торопиться брать в долг у банков. А вот для покупки доллара и евро - самое время.
Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари:
- Падение рубля перед новогодними праздниками уже стало традицией, и этот год не будет исключением. Однако перед тем как кануть в бездну "россиянин" ещё потопчется на текущих отметках и, возможно, даже вырастет. Именно в этот момент стоит купить валюту впрок просто для сохранения сбережений и для заграничных поездок, ведь на носу зимние каникулы.
А помогут вырасти рублю перед падением цена на нефть и Минфин РФ. Решение ОПЕК продлить действующее соглашение по сокращению уровня добычи нефти до конца 2018 года поддержит нефтяные цены до конца декабря и не только. Несмотря на то, что корреляция между рублем и нефтью снизилась, это позитивный фон для рублевых пар. Мы предполагаем, что до конца года нефть марки Brent не опустится ниже 60 долларов за баррель.
После 6 декабря Министерство финансов РФ наконец-то прекратит масштабные закупки валюты на внутреннем рынке и давление на рубль снизится.
В этот период пара доллар/рубль может достигнуть отметки 57 рублей, а пара евро/рубль - отметки 67,5 рубля. Опуститься еще ниже будет сложно.
А затем постепенно в силу начнут вступать негативные факторы. Первым испортит праздничное настроение ФРС США. Уже 13 декабря на последнем в этом году заседании американский регулятор намерен повысить процентную ставку. В последнее время доллар игнорирует ужесточение монетарной политики США, тем не менее решение Федрезерва затронет валюты развивающихся стран.
Далее на заседании 15 декабря Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку. С учетом текущего показателя инфляции вероятность этого решения очень высока. Естественно, что рублевые пары начнут отыгрывать решение банка заранее. Однако в этом можно найти и позитив, ведь со снижением ключевой ставки упадут и ставки по кредитам, так что не торопитесь брать в долг у банков, подождите.
Ну и "ударят" по рублю после 15 декабря сами россияне. Ажиотажный спрос на ряд товаров и услуг перед Новым годом будет способствовать росту цен, что в свою очередь спровоцирует рост инфляции.
Таким образом, к концу года пара доллар/рубль вернется на отметку 60-60,5 рубля, а пара евро/рубль - к уровням 73,5-74 рубля.
Источник: https://finance.rambler.ru/news/2017...a-oslableniya/