«Криптокотики» в рекордные сроки захватили блокчейн Ethereum - Горячие новости криптовалют | MMGP
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«Криптокотики» в рекордные сроки захватили блокчейн Ethereum

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«Криптокотики» в рекордные сроки захватили блокчейн Ethereum


«Криптокотиками» в короткие сроки был захвачен blockchain Ethereum.


Не прошло и недели как онлайн-площадка CryptoKitties стала самой популярной в blockchain Эфириум. Исходя из статистики Eth Gas Station из 1500 последних блоков в blockchain Эфириума на «Криптокотиков» пришлось 11.77% от общих транзакций.

Со слов директора по продвижению продукта Эльзы Уилк, приложение CryptoKitties это ироничная критика первичного предложения криптотокенов.

Запуск приложения состоялся 28.11.2017. CryptoKitties - игра, ориентированная на размножаемых, коллекционируемых и таких привлекательных и восхитительных существ, которые называются CryptoKitties. Каждый криптокотик является единственным в своем роде и 100% принадлежит обладателю. Он не может быть воспроизведен или удален.


Каждый криптокотик имеет 256-битный генетический код. Раз в 15 минут выпускается новый криптокотик.

CryptoKitties - одна из первых в мире игр, построенная на технологии blockchain на котором созданы такие криптовалюты как Биткойн и Эфириум. Биткойн и Эфир - криптовалюты, но CryptoKitties их криптоконкурент. Вы можете покупать или продавать своих CryptoKitty не беспокоясь о безопасности, зная, что технология blockchain будет надежно отслеживать право собственности на ваших питомцев.

Онлайн приложение CryptoKitties создано не только в развлекательных целях, но и как образовательное. Обладатели криптокотиков не имеющие представление о технологии blockchain и криптовалютах могут ознакомиться с ними в игровой форме. Криптокотики – по сути это токены, которые можно купить или продать, как и любую криптовалюту.




Криптокотики это не новый проект. В 2013г. известным дизайнером и создателем популярных игр The Binding of Isaac и Super Meat Boyмом Эдмундом была анонсирована сильно схожая по логике Mew-Genics, в которой пользователи имели возможность сводить, разводить, выращивать и коллекционировать котиков. Но в итоге этот проект заморозили на неопределенное время.

Ранее была новость о создании онлайн-площадки Memeus, на которой пользователи могут зарабатывать криптовалюту Ethereum просто за просмотр, создание и лайки за мемы.





По материалам: https://forklog.com/kriptokotyata-v-...chejn-ethereum

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Метки
ethereum, криптовалюта, майниг криптовалюты, майнинг, эфир
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