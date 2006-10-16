Расширение "Cash-EXTension" - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP
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Расширение "Cash-EXTension" - лохотрон!

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Расширение "Cash-EXTension" - лохотрон!
И снова мошенники пытаются обогатиться, предлагая халявный заработок на сайте cash-extension.ru: установи расширение "Cash-EXTension" и компьютер сам будет зарабатывать вам деньги:
Цитата:
Как воспользоваться расширением Cash-EXTension?

Наше расширение отслеживает более 10 000 финансовых операций в день, которые направлены на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы, в одно и тоже время на разных рынках Рунета.

Когда вы запустите наше расширение, Ваш компьютер, ноутбук, планшет или телефон будет задействован в роли передающего устройства которое будет обрабатывать финансовые сделки и Вы лично будете извлекать из этого прибыль от 15 000 рублей в день!

Просто запустите расширение Cash-EXTension и моментально выводите заработанные вами деньги на Банковскую карту или электронный кошелек.
Для любителей халявы это просто мечта, а не предложение: установил расширение, лег на диван и "зарабатывай" деньги!

Но не все так просто и безоблачно! Оказывается есть и ограничения:
Цитата:
Расширение "Cash-EXTension" является абсолютно новым источником дохода в сети интернет. В связи с этим, мы отправили пользователям 800 приглашений в наш проект.

Первые 100 приглашенных пользователей получат бесплатный доступ к расширению! Если вы видите данную страницу, значит вы получили наше приглашение и у вас есть уникальная возможность воспользоваться расширением "Cash-EXTension" абсолютно бесплатно.
А ниже есть счетчик, судя по которому из этих 100 мест свободными осталось только 9! Мало того, число свободных мест уменьшается прямо на глазах!!! Но не переживайте! После того, как свободные места закончатся, появится слово "Продлён" и свободных мест снова окажется 9!!! Вот вам и первый признак лохотрона!

После запуска расширения "запускается 6 потоков финансовых операций" и начислится 42 332 рубля
cash-extension.ru/working.html

тут же начнет создаваться личный кабинет:
cash-extension.ru/creature.html

А после его создания и "тестирования ваших ресурсов" вас ожидает новость:
cash-extension.ru/room.html
Цитата:
Для перехода к выводу средств с баланса, оплатите услуги Cash-EXTension в размере 0,2% от суммы полученного дохода от его работы. После оплаты услуги, вы сможете незамедлительно вывести заработанные 42 332 руб. с баланса.
а ниже счетчик с обратным отсчетом и приписка:
Цитата:
*Если Вы не оплатите 0,2% за работу Cash-EXTension до конца сегодняшнего дня, то все Ваши заработанные средства будут автоматически распределены на всех пользователей расширения Cash-EXTension.
Таким образом с вас требуют оплату в размере 84 рублей.

Платить, естественно, ничего не нужно, так как виртуальные деньги в вашем "личном кабинете" никогда не станут реальными. А свои реальные деньги вы отправите в кошелек мошеннику!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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