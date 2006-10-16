Расширение "Cash-EXTension" - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP

И снова мошенники пытаются обогатиться, предлагая халявный заработок на сайте cash-extension.ru
: установи расширение "Cash-EXTension"
и компьютер сам будет зарабатывать вам деньги:
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Как воспользоваться расширением Cash-EXTension?
Наше расширение отслеживает более 10 000 финансовых операций в день, которые направлены на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы, в одно и тоже время на разных рынках Рунета.
Когда вы запустите наше расширение, Ваш компьютер, ноутбук, планшет или телефон будет задействован в роли передающего устройства которое будет обрабатывать финансовые сделки и Вы лично будете извлекать из этого прибыль от 15 000 рублей в день!
Просто запустите расширение Cash-EXTension и моментально выводите заработанные вами деньги на Банковскую карту или электронный кошелек.
Для любителей халявы это просто мечта, а не предложение: установил расширение, лег на диван и "зарабатывай" деньги!
Но не все так просто и безоблачно! Оказывается есть и ограничения:
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Расширение "Cash-EXTension" является абсолютно новым источником дохода в сети интернет. В связи с этим, мы отправили пользователям 800 приглашений в наш проект.
Первые 100 приглашенных пользователей получат бесплатный доступ к расширению! Если вы видите данную страницу, значит вы получили наше приглашение и у вас есть уникальная возможность воспользоваться расширением "Cash-EXTension" абсолютно бесплатно.
А ниже есть счетчик, судя по которому из этих 100 мест свободными осталось только 9
! Мало того, число свободных мест уменьшается прямо на глазах!!! Но не переживайте! После того, как свободные места закончатся, появится слово "Продлён" и свободных мест снова окажется 9
!!! Вот вам и первый признак лохотрона!
После запуска расширения "запускается 6 потоков финансовых операций" и начислится 42 332 рубля
cash-extension.ru/working.html
тут же начнет создаваться личный кабинет:
cash-extension.ru/creature.html
А после его создания и "тестирования ваших ресурсов" вас ожидает новость:
cash-extension.ru/room.html
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Для перехода к выводу средств с баланса, оплатите услуги Cash-EXTension в размере 0,2% от суммы полученного дохода от его работы. После оплаты услуги, вы сможете незамедлительно вывести заработанные 42 332 руб. с баланса.
а ниже счетчик с обратным отсчетом и приписка:
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*Если Вы не оплатите 0,2% за работу Cash-EXTension до конца сегодняшнего дня, то все Ваши заработанные средства будут автоматически распределены на всех пользователей расширения Cash-EXTension.
Таким образом с вас требуют оплату в размере 84 рублей.
Платить, естественно, ничего не нужно, так как виртуальные деньги в вашем "личном кабинете" никогда не станут реальными. А свои реальные деньги вы отправите в кошелек мошеннику!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!