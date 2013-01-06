Криптобиржи – не место для хранения средств - Биржи криптовалют | MMGP

В последнее время, негатив в адрес криптовалютных бирж расползается по интернету. Пользователи жалуются не только на мелкие и относительно молодые площадки, достается и крупным криптобиржам.
На прошедшей неделе, в связи с кратковременной коррекцией курса биткоина, началась активная торговля криптой по всем фронтам. Многие пользователи попытались оперативно перевести свои битки в альткоины или фиатные деньги. Мало у кого это получалось.
Практически все биржи «заглючили», закрывали стоп-лоссы участников с опозданием. Некоторые из них оправдывались тем, что на сайты были проведены Ddos- атаки. Вдобавок ко всем несчастьям, криптобиржи стали замораживать аккаунты пользователей без объяснения причин. А получить ответ от техподдержки бывает очень сложно.
Сегодня, не существует определенных совершенно надежных криптовалютных бирж. Испытать неприятности и лишиться собственных средств, можно даже на площадке с мировым именем.
Что делать? Сразу, после покупки или продажи, уходить оттуда со всеми деньгами. Граждане! Не храните свои средства в сберегательной кассе (на бирже).