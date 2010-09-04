Google ограничит доступ разработчиков к данным пользователей - Новости технологий и интернета | MMGP

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Google ограничит доступ разработчиков к данным пользователей

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Google ограничит доступ разработчиков к данным пользователей

Следом за запретом показывать рекламу на заблокированном экране в Android компания Google намерена защитить личную информацию пользователей. Наверняка каждый сталкивался с тем, что новое приложение запрашивает доступ к данным, которые, казалось бы, ему не нужны. Например, игра может потребовать доступ к микрофону, диалеру и камере, которые она не использует. Поисковый гигант хочет устранить эту проблему путём ввода новых правил для разработчиков.


Согласно последним правилам, приложения, которые собирают данные, не требующиеся для нормальной работы ПО, должны сообщать пользователям, как эта информация будет применяться.

«Если приложение собирает и передаёт персональные данные, не связанные с функциональностью, то перед их сборкой и передачей программа должна чётко указать, как именно они будут использоваться, и предоставить человеку возможность согласия или отказа», — говорится в новых правилах Google.

Требования будут применяться ко всем функциям приложений. Например, если программа хочет отправлять аналитику или отчёты о сбоях, оно не может передавать список установленных пакетов, не связанных с ним, если только не сообщит об этом и не получит разрешения от пользователя. Интересно, что ПО, загруженное за пределами Google Play, также будет следовать этим правилам. За это будет отвечать встроенный в Android антивирус Play Protect.

Разработчикам дали 60 дней для внесения необходимых изменений в свои приложения. После этого Play Protect начнёт предупреждать пользователей о потенциальной опасности.

Источник.
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