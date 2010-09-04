Nokia 3 пропустит обновление до Android 7.1.2 - Новости технологий и интернета | MMGP

Владельцы бюджетного Nokia 3 начали интересоваться у представителей HMD Global, получат ли они обновление до Android 8.0 Oreo. Напомним, ранее в этом году финская компания пообещала выпустить «восьмёрку» для данного аппарата, а недавно стабильная версия Android 8.0 вышла для Nokia 8. За ним компания планирует обновить Nokia 5 и 6. Ответить на вопросы об Oreo для Nokia 3 решил глава по продуктам HMD Global Юно Сарвикас.
Один из пользователей спросил в Twitter у Юно Сарвикаса, получит ли Nokia 3 обновление до Android 7.1.2 Nougat или же это будет уже Android Oreo.
«Мы перейдём прямо к Oreo», — ответил Сарвикас.
О сроках выхода обновления представитель HMD Global ничего не сообщил. Также неизвестно, выйдет ли Android Oreo для более доступного Nokia 2.
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