Nokia 3 пропустит обновление до Android 7.1.2 - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,238 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Nokia 3 пропустит обновление до Android 7.1.2

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:31
#1
Топ Мастер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,804
Благодарностей: 2,695
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 49
Подписок CT: 1
КП: 0.104
подарки
награды Волшебный горшочек 
Nokia 3 пропустит обновление до Android 7.1.2

Владельцы бюджетного Nokia 3 начали интересоваться у представителей HMD Global, получат ли они обновление до Android 8.0 Oreo. Напомним, ранее в этом году финская компания пообещала выпустить «восьмёрку» для данного аппарата, а недавно стабильная версия Android 8.0 вышла для Nokia 8. За ним компания планирует обновить Nokia 5 и 6. Ответить на вопросы об Oreo для Nokia 3 решил глава по продуктам HMD Global Юно Сарвикас.


Один из пользователей спросил в Twitter у Юно Сарвикаса, получит ли Nokia 3 обновление до Android 7.1.2 Nougat или же это будет уже Android Oreo.

«Мы перейдём прямо к Oreo», — ответил Сарвикас.

О сроках выхода обновления представитель HMD Global ничего не сообщил. Также неизвестно, выйдет ли Android Oreo для более доступного Nokia 2.

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Проверяй хайпы на HYIP.LIFE|ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Квантовое» обновление Firefox уже доступно на Android и iOS bizneser Новости технологий и интернета 1 17.11.2017 14:47
ВКонтакте представил масштабное обновление для Android и iPhone за несколько лет Rost77 Новости технологий и интернета 1 03.10.2017 18:10
Android-версия Apple Music получила крупное обновление bizneser Новости технологий и интернета 1 07.04.2017 02:34
Первое обновление Android 7.0 Nougat выйдет этой осенью bizneser Новости технологий и интернета 0 23.08.2016 22:23
Nokia 1100 с Android 5.0 «засветился» в бенчмарке kamol_mix Новости технологий и интернета 1 13.03.2015 17:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар monhyip
Reliable-partner - reliable-partner.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар rageisnice
Hyip - монитор
От rageisnice в разделе «Архив»
Аватара нет
Санкции против России не должны быть ослаблены "7 июлю 2016г"
От TRMoney в разделе «Политика и экономика»
Аватар CASH365
CASH365.biz - Автоматический обменник, Приват24, Яндекс, BTC, Perfect Money, и др.
От CASH365 в разделе «Обменники валюты»
Аватар M1rage
buxfinder.com
От M1rage в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Perfect Bank - Perfect-bank.com
От Venom2505 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,238
Тем
502,565
Сообщений
12,609,808

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram