«Криптокотята» в рекордные сроки захватили блокчейн Ethereum - Новости криптовалют | MMGP
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«Криптокотята» в рекордные сроки захватили блокчейн Ethereum

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«Криптокотята» в рекордные сроки захватили блокчейн Ethereum

Спустя менее недели после запуска игровое приложение CryptoKitties стало самым популярным в блокчейне Ethereum. По данным Eth Gas Station, за последние 1500 блоков на «Криптокотят» пришлось более 11% всех транзакций.

«Наш подход к бренду и маркетингу — это, отчасти, ироничная критика сегодняшнего рынка первичных предложений монет (ICO). Технология блокчейн может оказаться самой большой ИТ-революцией со времен Интернета, однако оппортунисты, инвестиционные пустословы и недостаток уважения к обычным потребителям отвлекают людей от долгосрочного потенциала технологии», — отметила директор по маркетингу CryptoKitties Эльза Уилк.

Приложение было запущено 28 ноября. С помощью него у пользователей появилась возможность обменивать, покупать, продавать и разводить котят, каждый из которых может похвастаться уникальным 256-битным генетическим кодом. Кроме того, каждые 15 минут разработчики выпускают новых особей.


По задумке создателей, «Криптокотята» — не только развлечение, но и своего рода образовательное приложение. Неискушенные пользователи благодаря нему смогут в игровой форме познакомиться с особенностями блокчейн-технологий и смарт-контрактов.

Отметим, сама идея не нова. Например, в 2013 году известный дизайнер и создатель культовых игр The Binding of Isaac и Super Meat Boy Эдмунд Макмиллен анонсировал очень похожую по задумке Mew-Genics, в которой геймеры смогли бы скрещивать и разводить чудны́х, нелепых и диковинных котов. Впрочем, в 2016 году проект был заморожен до лучших времен.


Как писал ранее ForkLog, пользователи площадки Memeus, которая позволяет пользователям зарабатывать на мемах, накручивают лайки, чтобы зарабатывать больше криптовалюты Ethereum.

Источник.
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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 13:00
#2
Топ Мастер
 
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Re: «Криптокотята» в рекордные сроки захватили блокчейн Ethereum
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Как писал ранее ForkLog, пользователи площадки Memeus, которая позволяет пользователям зарабатывать на мемах, накручивают лайки, чтобы зарабатывать больше криптовалюты Ethereum.
про Мемус я создавал новость тут: Россияне смогут зарабатывать криптовалюту Ethereum за просмотр и публикацию мемов.

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