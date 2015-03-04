Инвестор Uber оценил перспективность блокчейн-платформы для автоиндустрии - Горячие новости | MMGP
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Инвестор Uber оценил перспективность блокчейн-платформы для автоиндустрии

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Инвестор Uber оценил перспективность блокчейн-платформы для автоиндустрии


Глава Caspian VC Уильям Шор, ранее уже ставший инвестором проекта Uber, высоко оценил универсальность, технологичность платформы Uservice, заявив о необходимости реализовать эту задумку для сотен миллионов автомобилистов по всему миру. Такое мнение он высказал в своем комментарии на youtube.

«Сегодня в онлайн большое количество интерактивных автомобильных платформ. У всех свои особенности, некоторые продают автомобили, другие ремонтируют, третьи продают запчасти. По отдельности у каждой из них свои преимущества, но, несмотря на это, все они не решают проблему отсутствия единой платформы», — рассказал Уильям Шор.

Он подчеркнул, одно из главных преимуществ команды Uservice — это уже созданный и успешно работающий проект Uremont, привлекший 10 миллионов долларов инвестиций и ставший лидером рынка в России и Восточной Европе.

Uservice подтолкнет автомобильную индустрию к инновационному развитию и изменит привычный рынок, считает Шор. Объединение на единой, глобальной, прозрачной и децентрализованной блокчейн-платформе участников автоиндустрии и автовладельцев повысит эффективность коммуникаций и повысит уровень обслуживания, одновременно с этим формируя историю автомобиля.

В свою очередь известный автогонщик Виталий Петров добавил, что Uservice — «новое слово в автоиндустрии». «Это не просто смена формата обслуживания авто, а формирование стандарта качества ремонта машины», — считает он.

Проект Uservice — децентрализованная онлайн-платформа на базе блокчейна Ethereum, в которой будет использоваться система smart-contract. Технология Ethereum дает возможность регистрации любых сделок и операций с автомобилями на основе распределенной базы контрактов типа блокчейн, не прибегая к традиционным юридическим процедурам. Подчеркивается, что «все операции с автомобилем будут прозрачны, контролируемы и безопасным».

В настоящее время компания проводит первичное размещение собственной криптовалюты — токенов UST — для привлечения инвестиций в проект. UST будет выпущена в ограниченном количестве и станет участвовать во всех взаимоотношениях внутри проекта. «Мы ожидаем, что количество участников нашей платформы будет увеличиваться, а значит, стоимость токена UST будет расти», — отмечают создатели Uservice.

В команду проекта кроме Шора, входят президент компании Fight Nights Камил Гаджиев, центральный нападающий НХЛ Евгений Малкин, первый российский автогонщик, поднявшийся на подиум Гран-при «Формулы 1» Виталий Петров и другие. Над проектом работает международная команда из России, США, Канады, Армении, Израиля и других стран.

Платформа Uservice является продолжением самого крупного в Европе агрегатора автосервисов Uremont.com, объединяющего более 10 тысяч автосервисов.

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