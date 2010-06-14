Угадай прогноз на 11.12.2017 по паре GBP/USD ($100 от ForexMart) - Конкурсы от MMGP | MMGP
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Угадай прогноз на 11.12.2017 по паре GBP/USD ($100 от ForexMart)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для Forex трейдеров.
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Старый Сегодня, 12:08
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,193
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Записей в блоге: 54
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Любимая тема Угадай прогноз на 11.12.2017 по паре GBP/USD ($100 от ForexMart)
Угадайте курс валютной пары GBP/USD на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 11.12.2017 и получите денежный приз от компании ForexMart!


Условия конкурса

Необходимо максимально точно угадать курс валютной пары GBP/USD по цене Bid на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 11.12.2017 по ценам торгового терминала компании ForexMart

Предполагаемый курс валютной пары GBP/USD публикуем прямо в этой теме(*):

1. Предположения НЕ могут повторяться.
2. Один пользователь - один прогноз.
3. Указать в теме конкурса ваш ник на форуме и предполагаемый курс валютной пары GBP/USD на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 11.12.2017
4. Прогнозы принимаются по 08.12.2017 по МСК включительно.
5. Представитель компании ForexMart объявляет курс в теме конкурса.


Призовой фонд - 100$
получает тот, кто максимально близко угадает курс валютной пары GBP/USD на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 11.12.2017 по ценам торгового терминала компании ForexMart (если количество победителей 2 ( в случае если разница в пунктах +/-), то призовой фонд делится пополам)
!!!Участник, занявший призовое место, не может претендовать на приз в течение следующих 4 недель. В случае появления подобного прецедента, приз будет передан следующему Участнику.

Приз начисляется призёрам на реальный ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ счет в компании ForexMart. Приз не снимаемый. Максимальная сумма, доступная к снятию с призового счета, не может превышать суммы приза . Плечо для работы на призовом счете - 1:50.



Если у вас возникли вопросы по конкурсу, смело задавайте их в этой теме. На ваши вопросы ответит представитель компании ForexMart - MarinaForexMart.

Желаю всем удачных прогнозов.
__________________
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morg на форуме  
Сказали спасибо:
DIMICH55 (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:51
#2
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Регистрация: 30.07.2014
Сообщений: 563
Благодарностей: 186
УГ: 5
КП: 0.262
подарки
Re: Угадай прогноз на 11.12.2017 по паре GBP/USD ($100 от ForexMart)
DIMICH - 1.33333
__________________
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DIMICH55 вне форума  
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Метки
$100, gbp/usd, конкурс, угадай курс, форекс конкурс
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