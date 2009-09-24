Сайдчейн Micro-Raiden запущен в основном блокчейне Эфириума - Горячие новости | MMGP

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Сайдчейн Micro-Raiden запущен в основном блокчейне Эфириума

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Сайдчейн Micro-Raiden запущен в основном блокчейне Эфириума


29 ноября упрощенная версия сети платежных каналов Raiden, аналогичная сети Lightning в Биткойне – µRaiden (произносится мю-Райден или Микро-Райден), развернута на рабочем блокчейне Эфириума, став очередным шагом к решению задачи масштабирования сети.
µRaiden – однонаправленный платежный канал, позволяющий отправлять токены от произвольных отправителей определенному заранее получателю, причем платежи проводятся вне блокчейна, но при этом верифицируются сетью Эфириума.
Сайдчейн рассчитан на пользователей, часто отправляющих небольшие платежи на один и тот же адрес, например Coinbase или Bitpay. Неограниченное количество таких платежей записывается в блокчейне всего одной транзакцией, открывающей канал, и не загружает сеть Эфириума, конечно, за исключением спорных случаев.
Репозиторий µRaiden на Github дает такое описание процесса:
Пользователи (ниже называемые "отправителями"), желающие получить доступ к ресурсам провайдера, открывают канал микроплатежей, на который направляют депозиты в токенах. Фактически, эти токены находятся на эскроу-счетах, обслуживаемых смарт-контрактом.
Такой сайдчейн может обслуживать тысячи и миллионы транзакций, причем комиссия может быть сколь угодно мала или вообще отсутствовать, открывая возможности для микротранзакций, таких как обмен между машинами в Интернете Вещей, или оплата за просмотр контента на видеоканале, словом, там, где даже минимальная газ-комиссия делает всю транзакцию невыгодной.
Конечно, область применения µRaiden довольно ограничена, но это всего лишь первый шаг. Полномасштабная сеть Raiden позволит проводить двусторонние транзакции между неограниченным числом пользователей, используя промежуточные соединения, создающиеся в соответствии с теорией "шести рукопожатий" (теория, согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых). Судя по всему, создание полной версии до сих пор сталкивается со значительными трудностями, связанными с созданием децентрализованного роутинга. По данным портала Trustnodes, эта проблема до сих пор остается нерешенной, и остается надеяться, что недавний токенсейл, собравший 109 532 ETH, дал компании ресурсы, необходимые для дальнейших разработок.
Увеличение пропускной способности сети – критическая задача для разработчиков Эфириума. Немотря на то, что прошедший хардфорк Byzantium увеличил ее за счет отсрочки "бомбы сложности" в три раза, количество транзакций все равно растет опережающими темпами и на конец ноября составляло уже около 700 000 транзакций в сутки, снова подойдя к опасному пределу.
Радикально снять проблему масштабирования может только полномасштабный переход на PoS и шардинг, что вряд ли состоится раньше 2019 года. Гибридный протокол PoW/PoS Casper FFG, готовящийся к запуску в составе второй части релиза Metropolis в середине следующего года, не даст заметного увеличения пропускной способности, поскольку новые блоки будут по прежнему создаваться на PoW, так что до перехода на полный PoS задача обеспечения производительности целиком ложится на протоколы сайдчейнов второго уровня, такие как Plasma и Raiden.
Следует, правда, заметить, что взгляды ключевых разработчиков Эфириума на роль сайдчейнов существенно различаются. В то время как их основным сторонником является Виталик Бутерин, Влад Замфир неоднократно высказывался против сайдчейнов, называя их угрозой безопасности сети. Разрабатываемый Замфиром альтернативный протокол PoS – Casper CBC, лежит в основе блокчейна RChain, в котором одновременно с PoS реализуется шардинг, позволяющий достичь 40 000 – 100 000 транзакций в секунду, не прибегая к сайдчейнам. Однако, это тоже пока только проект, а его запуск ожидается не раньше третьего квартала 2018 года.

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