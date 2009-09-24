Первые ICO в «регулятивной песочнице» Банка России могут пройти в начале 2018 года - Горячие новости | MMGP

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах заседания экспертного совета ВЭБа рассказал журналистам, что запуск первых ICO проектов в рамках «регуляторной песочницы», организованной ЦБ, может состояться уже в 2018 году.
«В декабре должна быть создана "песочница", есть такое поручение. ЦБ и правительство должны создать. И на базе этой "песочницы" должны начаться процедуры ICO. Насколько я знаю, несколько проектов уже есть, которые готовы реализоваться. Надеемся, что в начале следующего года процессы пойдут», — сказал он.
Аксаков пояснил, что разработка законодательного оформления и запуск проектов на ICO в рамках тестирования будет идти параллельно.
«То есть это тестирование, прежде всего, ICO, хотя есть вопросы законодательного оформления этого процесса», — добавил Аксаков.
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