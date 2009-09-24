Вторжение криптокотиков в блокчейн Эфириума - Горячие новости | MMGP

Блокчейн Эфириума оккупирован армией коллекционных котиков. По состоянию на 1 декабря, они занимали 5% всех транзакций блокчейна, покоряя существующих и привлекая новых пользователей.
Разработчик Эфириума Жюльен Бутелу (Julien Bouteloup) написал в Twitter:
Рад сообщить, что после многих часов тщательного изучения, я наконец стал счастливым обладателем чудесного котенка.
Пользователь Reddit рассказывает:
Я рассказал о криптокотиках жене. Она немедленно создала акаунт Metamask, выпросила у меня ETH и теперь отправляет транзакции. До этого я несколько лет безуспешно пытался заставить ее обзавестись кошельком. Похоже, что котики активно продвигают криптовалюты в массы.
Внезапно коты обнаружились повсюду, и какой-то досужий наблюдатель не поленился их подсчитать: на момент окончания подсчетов их оказалось 16 563.
Более того, они растут и размножаются! До начала следующего года кошачья армия будет расти, со скоростью 1 котенок нулевого поколения каждые 15 минут.
Затем, после завоевания блокчейна генерация нулевого поколения прекратится, а рост будет занимать все больше времени.
И это не просто примитивные игрушки. Каждый из них уникален и каждый представляет собой отдельный токен Эфириума.
В описании на сайте проекта говорится:
Каждый кот единственный в своем роде и на 100% принадлежит своему хозяину; он не может быть скопирован, или уничтожен. Смарт-контракт содержит более 4 миллиардов фенотипов (что видно сразу) и генотипов (что не видно невооруженным глазом). Поскольку котики – это токены, их можно покупать и продавать, как и любую криптовалюту.
На момент написания статьи, цена самого дорогого котика на кошачьем рынке составила 49.4885 ETH (около $23 000), а владелец котика #50 стоимостью в $5 000 предлагает на продажу его детишек по $300 (для полного доступа по ссылкам необходим Metamask). Покупатель получит вот такого малыша:
Все они обладают уникальным генотипом и немного отличаются от своих родителей, что потенциально придает им коллекционную ценность. К тому же, детишки (в среднем, примерно 20 - 30 лет от роду) вполне могут узнать много нового о генах, и о том, как они передаются по наследству.
Возможно, неожиданный успех достаточно простого приложения послужит толчком к запуску большого количества заразительных и обременительных для кошелька игр на блокчейне. Кроме того, это прекрасная иллюстрация токенизированных активов на блокчейне, начиная от котиков и заканчивая товарами и недвижимостью. По мере увеличения эффективности токенизированных активов и повышения их ликвидности, токенизация прокладывает путь даже в не особо технологически продвинутый бизнес.
А пока можно приготовиться к вторжению в блокчейн собак, каких-нибудь лягушек Пепе, единорогов и тому подобного добра.
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