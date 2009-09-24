Обратная сторона мягкого регулирования японского криптовалютного рынка - Горячие новости | MMGP

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Обратная сторона мягкого регулирования японского криптовалютного рынка

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Обратная сторона мягкого регулирования японского криптовалютного рынка


Японский исследователь криптовалют и сооснователь IndieSquare Кожи Хигаши (Koji Higashi) считает, что японский криптовалютный рынок на данный момент признан крупнейшим в мире по объему ежедневных торгов. Этот рынок имеет самую дружественную и мягкую систему регулирования для биткоин бизнеса и инвесторов.
Помимо того, что правительство Япония признало и узаконило биткоин как платежное средство, оно сделало это и с альткоинами. Хигаши отметил, что на этом фоне защита потребителей в Японии сомнительна, так как обычные потребители могут рассматривать мелкие альткоины как альтернативу биткоину.
«Регулирование криптовалют в Японии оказалось намного более мягким, чем в других странах, что дало больше свободы биржам, но это сказалось на эффективности защиты потребителей. Как финансовый сектор, индустрия сегодня более забюрократизированная, а техническое развитие не поспевает за спекулятивным спросом», - пишет Хигаши.
Иными словами, Хигаши считает, что свобода, которую японское правительство предоставило японским криптовалютным биржам и торговым платформам, заставляет японских потребителей думать, что любая криптовалюта, которая есть в листинге регулируемых криптовалютных бирж, является законными альтернативами биткоину.
Свобода, которую дало японское правительство местным криптовалютным биржам, может быть полезна для японской и в том числе мировой криптовалютной индустрии, так как позволяет потребителю самостоятельно решать, являются ли определенные криптовалюты законными.
Например, в США некоторые штаты ввели правила «Знай своего клиента» (Know Your Custimer, KYC) - законы, направленные на борьбу с отмыванием денег, и другие правила, которые вынудили многие компании прекратить свою деятельность на территории США. Так, например, введенное Нью-Йорком лицензирование (Bitlicense) вынудило три крупные криптовалютные биржи - ShapeShift, Kraken, Bitfinex, уйти с американского рынка из-за недружественной и неэффективной нормативной базы.
Как видно из предыдущего примера, строгие правила могут замедлить рост криптовалютного рынка в целом. В этом плане дружественные и гибкие правила японского правительства выгодны для криптовалютного бизнеса и инвесторов.
Можно конечно согласиться с Хигаши и сказать, что японскому рынку не хватает правил для защиты инвесторов, но именно благодаря практичности регулирования, Япония является крупнейшим рынком биткоинов в мире. К тому же Япония является единственным рынком, который выпустил национальную лицензию на криптовалютные биржи, что позволяет рынку работать стабильно.
Однако есть и другая сторона. Согласно правилам, операторы криптовалютных бирж должны сообщать о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Именно о 170 таких случаях было сообщено операторами шести криптовалютных бирж в период с апреля по октябрь текущего года.
Национальное полицейское агентство Японии (NPA) подготовило первый отчет о случаях отмывания денег через криптовалюты после того как весной этого года обновилось законодательство, обязывающее криптовалютные биржи сообщать о подозрительных транзакциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Это обновление вступило в силу одновременно с принятием закона, согласно которому биткоин был признан в Японии официальным платежным средством. И несмотря на то, что согласно этому закону все криптовалютные биржи должны были пройти лицензирование, некоторые из 11 бирж, которые получили лицензии в сентябре, все же вынуждены были прекратить свою деятельность.
После того, как NPA проанализировала 170 случаев, на которые указали операторы криптовалютных бирж, некоторые из них были переданы следственным органам.

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