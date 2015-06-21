С начала года в России олигархи стали богаче на $21,6 миллиарда - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Согласно официальным данным Bloomberg Billionaires Index, в России с начала 2017 года отечественные олигархи стали богаче на круглую цифру 21,6 миллиарда долларов. Самым обеспеченным в списке из 25 человек стал Алексей Мордашов, имеющий большинство акций предприятия «Северсталь».
Состояние Алексея Мордашова за 2017 год прибавилось на сумму в 2,32 миллиарда валюты и сейчас составляет 19,2 миллиарда. Вторым среди российских богачей является Владимир Потанин, президент компании «Норильский никель», разбогатевший на 1,32 миллиарда долларов, и сейчас он, по информации вышеуказанной организации, распоряжается 17,9 миллиарда. Тройку лидеров замыкает Владимир Лисин, руководитель директорского совета НЛМК с показателем в 3,33 миллиарда долларов и конечной суммой 16,4.
Потерпел убытки Леонид Михельсон, глава «Новатэка», потерявший 1,19 миллиарда долларов. Это положение обеспечило ему четвертое место среди 25 возможных благодаря имеющемуся капиталу в 16,1 миллиарда долларов.
Источник: http://insfinance.ru/36577-s-nachala...milliarda.html