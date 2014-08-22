ЦБР отозвал лицензии у банков Новопокровский и Евростандарт - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,227 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ЦБР отозвал лицензии у банков Новопокровский и Евростандарт

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:33
#1
Форекс-блогер
 
Аватар Анаэль 2017
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 1,592
Благодарностей: 1,191
УГ: 3
Записей в FX-блоге: 920
Подписок FX: 1
КП: 1.468
подарки
ЦБР отозвал лицензии у банков Новопокровский и Евростандарт


Центральный банк РФ отозвал лицензии у краснодарского банка Новопокровский и московского Евростандарта, занимавшие 208 и 539 места в банковский системе страны по величине активов, сообщил ЦБР в понедельник.

"В деятельности ООО КБ "Новопокровский" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в осуществлении "схемных" операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам", - говорится в сообщении.

"Бизнес КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России".

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. (Максим Родионов)

Источник:http://insfinance.ru/36641-cbr-otozv...ostandart.html
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Мой форекс- блог: "Мой путь с нуля. Мои победы спустя 4 года".
🔥Зарабатывай на добыче золота! Бонус +15% ICO GOLDEA уже стартовал!🔥
Анаэль 2017 на форуме  
Сказали спасибо:
olkavac (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ отозвал лицензии у трех банков Анна Чернобай Новости в банковской сфере и страховании 0 18.11.2016 12:09
ЦБ отозвал лицензии у 4 банков UMOR Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.08.2015 12:18
ЦБ отозвал лицензии еще у трех банков Njord Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.11.2014 10:26
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков ThePPP Новости в банковской сфере и страховании 3 29.08.2014 19:49
ЦБ отозвал лицензии у еще двух банков Tr@der Новости в банковской сфере и страховании 40 22.08.2014 18:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
Почему банки не занимаются биткойном?
От pilot10 в разделе «Bitcoin»
Аватара нет
Виртуальная ловушка для денег
От xclock в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар upline
Регулятор Канады разъяснил позицию по ICO
От upline в разделе «Горячие новости»
Аватар moskva
Начальник Крымской налоговой инспекции задержан за взятку
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Частный западный инвестор ищет инвестиционные проекты
От ubi в разделе «Список инвесторов»
Аватар Karim
Successfultrade - successfultrade.net
От Karim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,227
Тем
502,544
Сообщений
12,609,460

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram