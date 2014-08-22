ЦБР отозвал лицензии у банков Новопокровский и Евростандарт - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Центральный банк РФ отозвал лицензии у краснодарского банка Новопокровский и московского Евростандарта, занимавшие 208 и 539 места в банковский системе страны по величине активов, сообщил ЦБР в понедельник.
"В деятельности ООО КБ "Новопокровский" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в осуществлении "схемных" операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам", - говорится в сообщении.
"Бизнес КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России".
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. (Максим Родионов)
Источник:http://insfinance.ru/36641-cbr-otozv...ostandart.html