Бутерин попал в топ 50 самых влиятельных людей 2017 года - Новости криптовалют | MMGP

Создатель Ethereum Виталик Бутерин вошел в список 50 самых влиятельных людей 2017 года по версии Bloomberg. Он произвел особое впечатление, выступая перед разработчиками в ноябре, когда поделился видением развития Ethereum на ближайшие годы.
Также в списке лиц, которые оказали в этом году самое большое влияние на бизнес, политику, финансовую сферу, развлечения и технологии, оказались Элон Маск (Elon Musk), наследный принц Саудовской Арабии Мухаммад бин Салман (Mohammed bin Salman), звезда Youtube Лилли Сингх (Lilly Singh), российские ботнеты, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли (Nikki Haley), основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), генеральный менеджер Nontendo Йошиаки Коизуми (Yoshiaki Koizumi), финансовый директор Goldman Sachs Марти Чавез (Marty Chavez), исполнительный директор General Motors Мэри Барра (Mary Barra), губернатир Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown), рэппер Chance the Rapper и др.
В конце лета Бутерин вошел в список самых влиятельных людей столетия, опубликованный изданием Forbes. А в середине августа он также был включен в десятку самых влиятельных людей младше 40 лет по версии Fortune. В рейтинге «40 до 40» он занял 10-е место. Эту позицию с ним разделил глава криптовалютной биржи CoinBase Брайан Армстронг.
Источник:http://crypto.by/buterin-popal-v-top...ejj-2017-goda/