Каждый пятый биткоин считается утеряным навсегда - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,227 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Каждый пятый биткоин считается утеряным навсегда

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:14
#1
Форекс-блогер
 
Аватар Анаэль 2017
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 1,592
Благодарностей: 1,191
УГ: 3
Записей в FX-блоге: 920
Подписок FX: 1
КП: 1.468
подарки
Каждый пятый биткоин считается утеряным навсегда

Согласно исследованию фирмы Chainalysis, которая занимается анализом блокчейна биткоина, от 2,78 млн до 3,79 млн биткоинов уже потеряны навсегда.

Об этом пишет Ain.ua.

Эти данные означают, что от 17% до 23% добытых на данный момент биткоинов исчезли. Больше всего биткоинов (2,55 млн) было потеряно из-за вывода их из обращения.

Это те монеты, которые были добыты 2-7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым “холдерам”.

Chainalysis также утверждает, что более 1 млн биткоинов, которые были связаны с возможным создателем криптовалюты Сатоши Накамото, также исчезли навсегда.

Fortune отмечает, что исследования Chainalysis, в отличие от других предположений об утерянных биткоинах, очень важны, поскольку основываются на детальном эмпирическом анализе блокчейна, где записываются все транзакции биткоинов.

Источник:http://crypto.by/kazhdyjj-pyatyjj-bi...anym-navsegda/
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Мой форекс- блог: "Мой путь с нуля. Мои победы спустя 4 года".
🔥Зарабатывай на добыче золота! Бонус +15% ICO GOLDEA уже стартовал!🔥
Анаэль 2017 на форуме  
Сказали спасибо:
olkavac (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каждый пятый центробанк внедрит блокчейн в ближайшие 2 года bizneser Новости в банковской сфере и страховании 1 25.09.2017 13:41
Каждый пятый украинец хочет уволиться с работы (инфографика) Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 11 01.07.2016 00:22
Каждый пятый банк в России считается убыточным Джонни Диллинджер Новости в банковской сфере и страховании 7 23.08.2014 03:36
Каждый пятый россиянин безразличен к своей кредитной просрочке Джонни Диллинджер Новости в мире финансов и инвестиций 28 12.06.2014 08:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Куда вложить 20 тыс $, желательно с минимальными рисками
От sir95 в разделе «Куда инвестировать деньги»
Аватар bizneser
Acer TravelMate X349 нацелен на корпоративный сегмент
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар romamedia
admigo.ru - кто работал?
От romamedia в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ganzh
National-Invest - national-invest.com
От Ganzh в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Innovationprofit.com - www.innovationprofit.com
От Andrews в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
И опять диодные лампочки из Китая
От morg в разделе «Заработал – Потрать!»
.     
Пользователей
433,227
Тем
502,544
Сообщений
12,609,460

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram