Каждый пятый биткоин считается утеряным навсегда - Новости криптовалют | MMGP

Согласно исследованию фирмы Chainalysis, которая занимается анализом блокчейна биткоина, от 2,78 млн до 3,79 млн биткоинов уже потеряны навсегда.
Об этом пишет Ain.ua.
Эти данные означают, что от 17% до 23% добытых на данный момент биткоинов исчезли. Больше всего биткоинов (2,55 млн) было потеряно из-за вывода их из обращения.
Это те монеты, которые были добыты 2-7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым “холдерам”.
Chainalysis также утверждает, что более 1 млн биткоинов, которые были связаны с возможным создателем криптовалюты Сатоши Накамото, также исчезли навсегда.
Fortune отмечает, что исследования Chainalysis, в отличие от других предположений об утерянных биткоинах, очень важны, поскольку основываются на детальном эмпирическом анализе блокчейна, где записываются все транзакции биткоинов.
Источник:http://crypto.by/kazhdyjj-pyatyjj-bi...anym-navsegda/