Сингапурский стартап вложит $60 млн, чтобы построить первую в мире плавучую деревню - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Доброго времени, друзья!
С интересом Вам сообщаю, что Blue Frontiers - сингапурский стартап намер построить первую в мире плавучую деревню на 300 человек к югу от острова Таити. Для реализации проекта нужно относительно не много - всего $60 млн, он стартанет в 2020 году, как пишет NBC.
«Деревня послужит витриной и тестовым полигоном для технологий, что понадобятся для постройки гораздо более масштабных плавучих городов
», — заявил Джо Куирк - президент Seasteading Institute (некоммерческая организация из Сан-Франциско, что является центральным управлением стартапа Blue Frontiers). В будущем институт планирует создавать полномасштабные плавучие города, что будут способны процветать даже за территориальными водами существующих стран. Вот фото макет одного из таких городов:
Плавучая деревня будет располагаться на расстоянии одного км от берега Таити пряму внутри кораллового рифа. Глубина океана там составляет около 30 метров. Деревня будет состоять из 12 плавающих платформ, что будут соединенны между собой и жить на них смогут максимум 300 человек. В целом площадь деревни составит около 700 кв метров.
Руководство стартапа ожидает, что их так называемая плавучая деревня будет развиваться и получить прибыль благодаря растущему спросу на экотуризм и новым «морским» отраслям, таким как энергия волн и водорослевые фермы.
«У нас будут квартиры, бунгало, подводный ресторан и даже научно-исследовательские центры, как заявляет Куирк. — Это будет индивидуальная достопримечательность и также витрина для будущих инновационных проектов. Мы полагаем, что подобные платформы увеличат плотность жизни людей в морских просторах, и дадут новую поверхность для заселения моллюскам и морским растениями. Вы будете спускаться в подвальное помещение и через прозрачные стены наблюдать за морской жизнью! Мы действительно намерены доказать скептикам, что плавучие города способны быть экологически и финансово устойчивыми
».
С высоты квадрокоптера плавучая деревня будет смотреться почти, как настоящий остров с зеленой «жилой крышей» из растений, что также будут фильтровать сточные воды. Большинство сооружений острова будут построены с использованием местных возобновляемых строительных материалов, таких как например кокосовая древесина.
Главный архитектор проекта - Барт Роффен, который специализируется на плавающих строениях и работает в голландской компании Blue21, считает, что технологии, необходимые для плавающих деревень и островов, станут все более востребованы в будущем, особенно в прибрежных районах и островах, которые находятся под угрозой роста уровня моря.
Друзья, что думаете о вышеизложенном и как вам вообще идея таких плавучих городов? Имеет ли место быть?
Специально для mmgp.ru