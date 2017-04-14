CRYPTOLOOPS-cryptoloops.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 04.12.2017
О Проекте!!!
Цитата:
Cryptoloops.com, официально известная как CLS, является частной фирмой. Платформа CLS официально зарегистрирована в 38 универмагах Sunshine, Hong Kong Central Road. Основной сервис, который мы предлагаем нашим пользователям, - это международное веб-приложение для управления фондами (веб-приложение), которое готово принять клиентов и партнеров по всему миру.
Опытная команда менеджеров может заверить вас, что CLS. прибыль акционеров, ежеквартальные бонусы и заработная плата сотрудников будут основываться только на результатах реселлинга и логистики бизнес-модели на основе лазерных продуктов, а также другие дополнительные услуги, доступные на платформе для своих пользователей.
Все эквиваленты цифровых средств пользователей, начисленные во время участия в 3/3 инвестиционном плане, будут использоваться только в качестве активного средства для финансирования толпы для перепродажи и логистической бизнес-модели. Могут применяться некоторые ограничения, пожалуйста, узнайте больше о раскрытии рисков на странице https://CryptoLoops.Com/?a=rules.