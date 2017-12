10 предсказаний о криптовалютах - Vitalii11111 | MMGP

Vitalii11111 Интересующийся



10 предсказаний о криптовалютах



Сегодня я хочу представить вам статью, которая, я думаю, стоит вашего внимания. В этот раз автор не я. Автор — Джеймс Альтушер. Известный американский менеджер хедж-фонда, предприниматель, автор ряда бестселлеров. Его статьи публикуют The Financial Times, TechCrunch, The Huffignton Post и другие ведущие деловые издания. А газета USA Today включила его книгу «Выбирай себя» в список 12 лучших бизнес-книг всех времен. Короче говоря, автор интересный!



Статья называется «10 предсказаний Джеймса Альтушера о криптовалютах». Поехали!





Звездный час биткоина еще впереди, полагает американский хедж-фонд менеджер и автор бестселлеров Джеймс Альтушер. По словам предпринимателя, общество не раз меняло принцип денежной системы. Однажды бартер сменило золото, затем вместо него появились бумажные деньги. А теперь их готовы заменить криптовалюты. При этом каждый новый тип валюты решал проблемы поколения, которое его использовало. И сегодня биткоин поможет отказаться от бесконечной печати денег, решит проблему с подделками и позволит воспользоваться преимуществами анонимности. Сам Альтушер владеет биткоинами, эфирами, лайткоинами, а также криптовалютами zcash и filecoin. При этом биткоин (Bitcoin), как он утверждает, может вырасти до $1 000 000 за монету. Вот еще 10 предсказаний Альтушера о криптовалютах.



1. По меньшей мере в одной стране мира рухнет национальная валюта — весьма вероятно, это будет Аргентина или Венесуэла. Это приведет к массовому использованию биткоина местным населением. А это, в свою очередь, увеличит стоимость криптовалюты минимум до $50 000.



2. Крупнейшие банки начнут принимать биткоины и станут предлагать доступ к хранилищу и программному обеспечению. Они также запустят деривативы на криптовалюты — как готовится это сделать CME.



3. Несмотря на оптимизм, рынок ждут масштабные потрясения: около 95% существующих альткоинов исчезнут — точно так же, как это было в случае с пузырем доткомов. Зато оставшиеся криптовалюты ждет сильный рост. Это произойдет в течение следующих четырех-шести месяцев.



4. Правительство США начнет тайно накапливать одну из небольших криптовалют, чтобы упростить транзакции в серой зоне с другими странами. Этот процесс уже начался, но в 2018 году он станет еще масштабнее.



5. Китай начнет вкладывать большие средства в другую криптовалюту, но, вероятно, не в биткоин. Страна захочет иметь в своем распоряжении такую валюту, которая бы смогла конкурировать с биткоином, но при этом бы находилась под централизованным контролем. Это, в свою очередь, обеспечит легализацию для остальных криптовалют.



6. Сейчас одной из главных проблем, связанных с криптовалютами, является их волатильность. Но по крайней мере один альткоин — Basecoin — скорее всего, частично решит ее в 2018 году.



7. Все больше компаний начнут расплачиваться с фрилансерами с помощью криптовалюты, что приведет к призывам провести налоговую реформу. Необходимо будет увеличить регрессивные налоги с продаж, что в конечном итоге приведет к сокращениям в правительстве, и, как следствие, меньшей власти для национальных правительств. Но это долгосрочный прогноз.



8. Точно так же, как интернет разрушил монополию телефонной индустрии, криптовалюта подорвет государственную денежную монополию.



9. В США для анализа регулирования криптовалют будет создана новая правительственная организация. Это, по иронии судьбы, приведет к резкому росту биткоина и альткоинов, наделенных практической ценностью.



10. Будут созданы тысячи криптокомпаний, многие из них выйдут на биржу — но лишь единицы обретут успех.





Ну вот так вот. Лично мне статья понравилась! У меня есть мнение по каждому из десяти этих пунктов. Где-то я согласен, где-то - нет. Но сейчас я хочу прокомментировать заявление Джеймса, что биткоин вырастет до $1 000 000 за монету.



Так вот, позвольте я предоставлю свой прогноз. $1 000 000 000 за один биткоин! Ну а что, почему бы и нет?)) Мне кажется, сейчас появилось какое-то негласное соревнование, кто спрогнозирует больший курс биткоина к доллару. Вот я тоже участвую))





