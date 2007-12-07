К 2030 году роботы захватят 800 млн рабочих мест. Что делать людям? - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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К 2030 году роботы захватят 800 млн рабочих мест. Что делать людям?

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К 2030 году роботы захватят 800 млн рабочих мест. Что делать людям?
Недавно сообщалось об аппаратах, заменяющих людей, работающих на кассах, о роботах-убийцах (или иначе летальных системах автономного оружия), о калифорнийской компании по продаже недвижимости, заменяющей агентов, работающих за комиссию, на роботов. Даже криминальные сводки свидетельствуют об автоматизации, повествуя о кокаиновом цехе в Бразилии, где роботы упаковывают 150 000 мешков в день. Ну и апофеозом этой тенденции стало первое получение гражданства (Саудовской Аравии) роботом, который надеется на «гармонию с людьми».

В июне обсуждался отчет агентства McKinsey & Co., в котором говорилось, что промышленность в США может быть восстановлена и совсем не из-за политики Трампа. Действительно, обоснование McKinsey основывалось на автоматизации производства, которое бы ослабило воздействие трудового арбитража. Джеймс Маньика, директор McKinsey Global Institute, прокомментировал это следующим образом.

Цитата:
«Даже если мы восстановим заводы здесь и создадим тут предприятия, они просто не будут нанимать тысячи людей – этого просто не произойдет. Найдите фабрику в любой точке мира, построенную за последние 5 лет – там работает не так много людей».
Плохие новости, затрагивающие почти каждого и в целом людей во всем мире, как в развитых, так и в развивающихся странах, содержатся в новом отчете McKinsey, в котором делаются действительно суровые выводы, сообщает Bloomberg.

К 2030 году до 800 миллионов людей во всем мире могут потерять работу из-за роботов и автоматов, что эквивалентно более чем одной пятой нынешней глобальной рабочей силы. Такой прогноз содержится в новом докладе исследовательского подразделения McKinsey & Co., который охватывает 46 стран и более 800 профессий.


Вчера консалтинговая компания сообщила, что данной тенденцией будут затронуты как развитые, так и развивающиеся страны. Операторы станков и других устройств, работники сетей быстрого питания и сотрудники бэк-офиса относятся к числу тех, кто больше всего пострадает, если автоматизация быстро распространится на рабочие места.


Существует и более умеренный сценарий, согласно которому роботизация будет внедряться не столь быстрыми темпами, как прогнозируется в настоящее время в McKinsey.

Около 400 миллионов рабочих все еще могут оказаться вытесненными путем автоматизации, и соответствующим работникам необходимо будет найти новые рабочие места в течение следующих 13 лет, говорится в исследовании McKinsey Global Institute.

Если вы один из этих 800 или 400 миллионов вытесняемых рабочих, не отчаивайтесь, если вам нравится садоводство или уход за пожилыми людьми, продолжает Bloomberg.

Хорошей новостью для лишаемых работы людей является то, что для них будут созданы альтернативные рабочие места, хотя во многих случаях им придется осваивать новые навыки и получать дополнительные знания для выполнения новых трудовых функций. Согласно данным отчета, среди альтернативных вариантов будут такие профессии как поставщик медицинских услуг для пожилых людей, технологический специалист и даже садовник.

«Мы все должны с течением времени измениться и научиться делать новые вещи», – сказал в интервью Майкл Чуй, партнер института в Сан-Франциско.

Но почему-то вызывает сомнение, что оптимизм господина Чуй относится и к нему самому, хотя кто знает... Впрочем, после очередного отчета McKinsey о роботизации, очень хочется найти утешение хотя бы в предыдущих предсказаниях о кончине рынка труда.

«Мы страдаем от новой болезни, о которой некоторые читатели, возможно, не слышали, но о которой они много услышат в ближайшие годы, а именно о технологической безработице» – Кейнс, 1930 год.

«Труд будет становиться все менее и менее важным. Все большее количество рабочих будут заменены машинами. Я не вижу, чтобы новые отрасли могли использовать всех, кто хочет работать » – Леонтьев, 1952 год.

По материалам bloomberg.com и zerohedge.com
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