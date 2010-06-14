Конкурс "Угадай курс Червонца!" - 11 этап (60 от SIBcoin) - Конкурсы: Криптовалюты | MMGP
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Конкурс "Угадай курс Червонца!" - 11 этап (60 от SIBcoin)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные криптовалютам.
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Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
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Записей в блоге: 54
УГ: 18
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Любимая тема Конкурс "Угадай курс Червонца!" - 11 этап (60 от SIBcoin)
Конкурс "Угадай курс Червонца!" - 11 этап




Условия конкурса

Необходимо максимально точно угадать курс криптовалютной пары SIB/RUB на SIBcoin в 02:00 по мск 12 декабря 2017 года.

Предполагаемый курс криптовалютной пары SIB/RUB публикуем прямо в этой теме:

1. Предположения могут повторяться.
2. Каждый участник(*) может оставить только один пост. Курс указывать в виде ххх.хх
(Например, Morg - 79,85)
3. Приём прогнозов прекращается 10 декабря 2017 года по МСК включительно.
4. Результаты конкурса будут объявлены после завершения приёма прогнозов.


(*) Участником может быть любой пользователь. Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.

Призовой фонд - 60Ч

будет распределен не только между теми кто точно угадает курс криптовалютной пары SIB/RUB на SIBcoin в 02:00 по мск 12 декабря 2017 года, но и теми кто немного ошибется в любую сторону, но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.

Призы выплачиваются в Сибирских Червонцах (SIBCoin)

Спонсор конкурса - SIBcoin

Подробнее о спонсоре


Сибирский Червонец (SIB)



Народная расчетная единица


Представитель SIBcoin на форуме MMGP.ru - woodywood

Администрация форума желает всем удачи в конкурсе.
__________________
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Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
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Метки
60ч, sib, sibcoin, конкурс, криптовалюты, сибирский червонец, червонец
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