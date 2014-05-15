Мадуро объявил о создании национальной криптовалюты в Венесуэле - Горячие новости | MMGP
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Мадуро объявил о создании национальной криптовалюты в Венесуэле

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Мадуро объявил о создании национальной криптовалюты в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта под названием El Petro.
«Венесуэла создаст криптовалюту», — приводит телеканал VTV слова Мадуро.

Он отметил, что валюта будет обеспечиваться на основе имеющихся в стране нефтяных ресурсов, а также запасов газа, золота, алмазов.

Кроме того, Мадуро заявил о создании «Обсерватории блокчейна», которая станет «институциональной, политической и правовой основой» для запуска венесуэльской криптовалюты.

Ранее СМИ назвали имена первых биткоиновых миллиардеров. Источник.

Но честно говоря это больше похоже на пустословие, вряд ли чего из этого выйдет, это надо все организовать, иметь спецов под рукой, и всё это внедрение наверняка не дешево, плюс необходима дорогая реклама на раскрутку, плюс структура которая обеспечивала бы получение по обеспечению близко от клиента, то есть грубо говоря если негр в Африке захочет поменять венесуэльскую криптовалюту находящуюся в его распоряжение на несколько баррелей нефти , то для этого ему не надо будет тащиться за тысячи км в Венесуэлу.
__________________
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