Мадуро объявил о создании национальной криптовалюты в Венесуэле - Горячие новости | MMGP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта под названием El Petro.
«Венесуэла создаст криптовалюту», — приводит телеканал VTV слова Мадуро.
Он отметил, что валюта будет обеспечиваться на основе имеющихся в стране нефтяных ресурсов, а также запасов газа, золота, алмазов.
Кроме того, Мадуро заявил о создании «Обсерватории блокчейна», которая станет «институциональной, политической и правовой основой» для запуска венесуэльской криптовалюты.
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Но честно говоря это больше похоже на пустословие, вряд ли чего из этого выйдет, это надо все организовать, иметь спецов под рукой, и всё это внедрение наверняка не дешево, плюс необходима дорогая реклама на раскрутку, плюс структура которая обеспечивала бы получение по обеспечению близко от клиента, то есть грубо говоря если негр в Африке захочет поменять венесуэльскую криптовалюту находящуюся в его распоряжение на несколько баррелей нефти , то для этого ему не надо будет тащиться за тысячи км в Венесуэлу.