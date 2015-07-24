[pre-ICO] Propify - дец. платформа для маркетинга недвижимости 14.12.17 - ICO | MMGP

[pre-ICO] Propify - дец. платформа для маркетинга недвижимости 14.12.17 1. Описание ICO





Сегодняшние покупатели и продавцы недвижимости возглавляются новым поколением технологических достижений, ролевых моделей и ищут собственность в совершенно новом подходе.



Propify - это экосистема, задача которой заключается в точном продвижении списков объектов недвижимости через социальные сети и поисковые системы, обеспечивая доступ к потребителям в их естественных привычках онлайн-поиска.



Сопровождайте информацию о недвижимости из разных источников, таких как социальные сети и прямые фиды недвижимости. Контент подтверждаемый по блокчейн и опубликован в социальных сетях и в Block explorer от Propify, где потребители и профессионалы взаимодействуют с использованием интерфейса в социальных сетях.





Поиск недвижимости не изменился с момента его создания в конце 1990-х годов, когда были созданы компании портала недвижимости, такие как realtor.com (1996), Redfin (2002), realestate.com.au (1995) и другие, такие как Zillow (2006), Trulia (2006), которые сегодня с общей стоимостью в 6 миллиардов долларов.



В 2017 году потребители более уверены в поиске на более прозрачных и социально ориентированных платформах, таких как Google, Facebook, Twitter, Linkedin и более новых технологиях, такие как Blockchain.



Реализуя сдвиг в поведении потребителей, компания Propify разработала платформу социальных сетей основанную на блокчейн, которая предлагает расширенное взаимодействие с потребителями, а также проверку и квалификацию агентства недвижимости и агентства. Запатентованное решение, разработанное Propify, называется QUALIS, что помогает обеспечить целостность контента недвижимости.

Используя QUALIS, Propify может безопасно публиковать списки недвижимости через экосистему No-Portal, в которой списки собственности публикуются через социальные сети, поисковые системы и другие маркетинговые решения для контента. Доступ к потребителям в их нормальной и безопасной среде интернет-поиска.



С Propify потребители более способны конфиденциально найти идеальную собственность, которую они ищут, в более прозрачном и безопасном маркетинговом процессе. Агенты по недвижимости имеют гораздо более эффективное и экономичное решение с прямым доступом потребителей.









Решения от Propify





Propify агрегирует данные о недвижимости из нескольких источников подтверждаемых по Qualis Blockchain. Затем данные публикуются в Block explorer, доступный через интуитивно понятный пользовательский интерфейс для социальных сетей, ориентированный на потребителя.



Агрегирован

Сбор данных из социальных сетей и других источников



Подтверждено

Квалифицировать и проверить данные о недвижимости с помощью QUALIS



Взаимодействие

Публикация через Block explorer&социальные сети, поиск&контент





2. Выгода для покупателей токенов:



В качестве раннего вкладчика владельцы токенов получат доступ к Фонду Token Holders, который распределяет доходов компаний. Фонд будет выделять средства зарегистрированным держателям токенов каждый квартал, выплачивать зарегистрированным держателям токенов.



3. Дивиденды и вознаграждения



1% доходов компании каждый день выделяются в Фонд Token Holders, где держатели токенов получают процент от фонда в Ethereum на основе процентного взноса держателей токенов.



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - не указано;

Название - REAL ESTATE;

Стандарт - не указано;

Платформа - не указано;

Общее количество токенов: не указано;

Доступно для покупки: не указано;

Максимальная цель - не указано;

Минимальная цель - не указано;

Метод покупки: ETH



PreICO:

Цена: 100 REAL ESTATE - 1 ETH;

Бонус:



день 0 - 1 = дополнительные 25% токенов

день 2 - 5 = дополнительные 20% токенов

день 6 - 10 = дополнительные 15% токенов

день 11 -14 = дополнительные 10% жетоны

день 15 - конец = дополнительные 5% токенов

При покупке более 100 токено, бонус в размере 5-1%

Доступно для покупки: 5 млн;

Максимальная цель - 50 000 ETH;

Начнется 14 декабря 2017 года



ICO:

февраль 2018





Распределение средств:

35% - Операций

25% - Маркетинга

29% - Разработка

1% - Биржи, сборы

1% - Фонд Chris Vulovic

9% - Юридические услуги и консультанты





5. Описание баунти кампании



Нет баунти кампании



6. Сайт, WhitePaper, контакты



https://ico.propify.online

https://ico.propify.online/propify_p...paper_2017.pdf

https://twitter.com/propify_online

https://www.facebook.com/propify.online/

https://www.instagram.com/propify/

https://www.linkedin.com/organization/18020799

https://www.youtube.com/channel/UCJ9...CoKbTfJhhmN7OQ

https://plus.google.com/100839782883436569371 Сегодняшние покупатели и продавцы недвижимости возглавляются новым поколением технологических достижений, ролевых моделей и ищут собственность в совершенно новом подходе.- это экосистема, задача которой заключается в точном продвижении списков объектов недвижимости через социальные сети и поисковые системы, обеспечивая доступ к потребителям в их естественных привычках онлайн-поиска.Сопровождайте информацию о недвижимости из разных источников, таких как социальные сети и прямые фиды недвижимости. Контент подтверждаемый по блокчейн и опубликован в социальных сетях и в Block explorer от Propify, где потребители и профессионалы взаимодействуют с использованием интерфейса в социальных сетях.Поиск недвижимости не изменился с момента его создания в конце 1990-х годов, когда были созданы компании портала недвижимости, такие как realtor.com (1996), Redfin (2002), realestate.com.au (1995) и другие, такие как Zillow (2006), Trulia (2006), которые сегодня с общей стоимостью в 6 миллиардов долларов.В 2017 году потребители более уверены в поиске на более прозрачных и социально ориентированных платформах, таких как Google, Facebook, Twitter, Linkedin и более новых технологиях, такие как Blockchain.Реализуя сдвиг в поведении потребителей, компания Propify разработала платформу социальных сетей основанную на блокчейн, которая предлагает расширенное взаимодействие с потребителями, а также проверку и квалификацию агентства недвижимости и агентства. Запатентованное решение, разработанное Propify, называется QUALIS, что помогает обеспечить целостность контента недвижимости.Используя QUALIS, Propify может безопасно публиковать списки недвижимости через экосистему No-Portal, в которой списки собственности публикуются через социальные сети, поисковые системы и другие маркетинговые решения для контента. Доступ к потребителям в их нормальной и безопасной среде интернет-поиска.С Propify потребители более способны конфиденциально найти идеальную собственность, которую они ищут, в более прозрачном и безопасном маркетинговом процессе. Агенты по недвижимости имеют гораздо более эффективное и экономичное решение с прямым доступом потребителей.Propify агрегирует данные о недвижимости из нескольких источников подтверждаемых по Qualis Blockchain. Затем данные публикуются в Block explorer, доступный через интуитивно понятный пользовательский интерфейс для социальных сетей, ориентированный на потребителя.Сбор данных из социальных сетей и других источниковКвалифицировать и проверить данные о недвижимости с помощью QUALISПубликация через Block explorer&социальные сети, поиск&контентВ качестве раннего вкладчика владельцы токенов получат доступ к Фонду Token Holders, который распределяет доходов компаний. Фонд будет выделять средства зарегистрированным держателям токенов каждый квартал, выплачивать зарегистрированным держателям токенов.1% доходов компании каждый день выделяются в Фонд Token Holders, где держатели токенов получают процент от фонда в Ethereum на основе процентного взноса держателей токенов.ICO:Символ - не указано;Название - REAL ESTATE;Стандарт - не указано;Платформа - не указано;Общее количество токенов: не указано;Доступно для покупки: не указано;Максимальная цель - не указано;Минимальная цель - не указано;Метод покупки: ETHPreICO:Цена: 100 REAL ESTATE - 1 ETH;Бонус:день 0 - 1 = дополнительные 25% токеновдень 2 - 5 = дополнительные 20% токеновдень 6 - 10 = дополнительные 15% токеновдень 11 -14 = дополнительные 10% жетоныдень 15 - конец = дополнительные 5% токеновПри покупке более 100 токено, бонус в размере 5-1%Доступно для покупки: 5 млн;Максимальная цель - 50 000 ETH;Начнется 14 декабря 2017 годаICO:февраль 2018Распределение средств:35% - Операций25% - Маркетинга29% - Разработка1% - Биржи, сборы1% - Фонд Chris Vulovic9% - Юридические услуги и консультантыНет баунти кампании

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