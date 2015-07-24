[pre-ICO] Propify - дец. платформа для маркетинга недвижимости 14.12.17 - ICO | MMGP
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[pre-ICO] Propify - дец. платформа для маркетинга недвижимости 14.12.17

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Аватар Jeff Jeff
 
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[pre-ICO] Propify - дец. платформа для маркетинга недвижимости 14.12.17
1. Описание ICO


Сегодняшние покупатели и продавцы недвижимости возглавляются новым поколением технологических достижений, ролевых моделей и ищут собственность в совершенно новом подходе.

Propify - это экосистема, задача которой заключается в точном продвижении списков объектов недвижимости через социальные сети и поисковые системы, обеспечивая доступ к потребителям в их естественных привычках онлайн-поиска.

Сопровождайте информацию о недвижимости из разных источников, таких как социальные сети и прямые фиды недвижимости. Контент подтверждаемый по блокчейн и опубликован в социальных сетях и в Block explorer от Propify, где потребители и профессионалы взаимодействуют с использованием интерфейса в социальных сетях.


Поиск недвижимости не изменился с момента его создания в конце 1990-х годов, когда были созданы компании портала недвижимости, такие как realtor.com (1996), Redfin (2002), realestate.com.au (1995) и другие, такие как Zillow (2006), Trulia (2006), которые сегодня с общей стоимостью в 6 миллиардов долларов.

В 2017 году потребители более уверены в поиске на более прозрачных и социально ориентированных платформах, таких как Google, Facebook, Twitter, Linkedin и более новых технологиях, такие как Blockchain.

Реализуя сдвиг в поведении потребителей, компания Propify разработала платформу социальных сетей основанную на блокчейн, которая предлагает расширенное взаимодействие с потребителями, а также проверку и квалификацию агентства недвижимости и агентства. Запатентованное решение, разработанное Propify, называется QUALIS, что помогает обеспечить целостность контента недвижимости.
Используя QUALIS, Propify может безопасно публиковать списки недвижимости через экосистему No-Portal, в которой списки собственности публикуются через социальные сети, поисковые системы и другие маркетинговые решения для контента. Доступ к потребителям в их нормальной и безопасной среде интернет-поиска.

С Propify потребители более способны конфиденциально найти идеальную собственность, которую они ищут, в более прозрачном и безопасном маркетинговом процессе. Агенты по недвижимости имеют гораздо более эффективное и экономичное решение с прямым доступом потребителей.




Решения от Propify


Propify агрегирует данные о недвижимости из нескольких источников подтверждаемых по Qualis Blockchain. Затем данные публикуются в Block explorer, доступный через интуитивно понятный пользовательский интерфейс для социальных сетей, ориентированный на потребителя.

Агрегирован
Сбор данных из социальных сетей и других источников

Подтверждено
Квалифицировать и проверить данные о недвижимости с помощью QUALIS

Взаимодействие
Публикация через Block explorer&социальные сети, поиск&контент


2. Выгода для покупателей токенов:

В качестве раннего вкладчика владельцы токенов получат доступ к Фонду Token Holders, который распределяет доходов компаний. Фонд будет выделять средства зарегистрированным держателям токенов каждый квартал, выплачивать зарегистрированным держателям токенов.

3. Дивиденды и вознаграждения

1% доходов компании каждый день выделяются в Фонд Token Holders, где держатели токенов получают процент от фонда в Ethereum на основе процентного взноса держателей токенов.

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - не указано;
Название - REAL ESTATE;
Стандарт - не указано;
Платформа - не указано;
Общее количество токенов: не указано;
Доступно для покупки: не указано;
Максимальная цель - не указано;
Минимальная цель - не указано;
Метод покупки: ETH

PreICO:
Цена: 100 REAL ESTATE - 1 ETH;
Бонус:

день 0 - 1 = дополнительные 25% токенов
день 2 - 5 = дополнительные 20% токенов
день 6 - 10 = дополнительные 15% токенов
день 11 -14 = дополнительные 10% жетоны
день 15 - конец = дополнительные 5% токенов
При покупке более 100 токено, бонус в размере 5-1%
Доступно для покупки: 5 млн;
Максимальная цель - 50 000 ETH;
Начнется 14 декабря 2017 года

ICO:
февраль 2018


Распределение средств:
35% - Операций
25% - Маркетинга
29% - Разработка
1% - Биржи, сборы
1% - Фонд Chris Vulovic
9% - Юридические услуги и консультанты


5. Описание баунти кампании

Нет баунти кампании

6. Сайт, WhitePaper, контакты

https://ico.propify.online
https://ico.propify.online/propify_p...paper_2017.pdf
https://twitter.com/propify_online
https://www.facebook.com/propify.online/
https://www.instagram.com/propify/
https://www.linkedin.com/organization/18020799
https://www.youtube.com/channel/UCJ9...CoKbTfJhhmN7OQ
https://plus.google.com/100839782883436569371
__________________
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