Duolife.eu – DuoLife - Сетевой маркетинг - MLM | MMGP
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Duolife.eu – DuoLife

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Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
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Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 12.05.2015
Сообщений: 52
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Duolife.eu – DuoLife

Марка DuoLife (ДуоЛайф) это ответ на потребности рынка. Создана с исключительным вниманием к деталям, с каждым днем укрепляет свои позиции на мировом рынке. Мы всегда стараемся быть на шаг впереди других. Уже в 2012 году обозревая тенденции на рынках, мы не могли быть безразличными к динамичному росту и постоянному развитию рынка wellness (концепция здорового образа жизни) в Европе и в мире. Вполне естественно, что мы приняли решение о дальнейшем развитии и создании бренда, посвященного этой отрасли.

Продукт


Тысячи часов работы множества экспертов и специалистов в различных областях, многочисленные консультации и общая цель привели к созданию уникального препарата DuoLife День и DuoLife Ночь. Следующим шагом было создание препаратов из линии DuoLife Медицинская Формула - которые отличаются качеством и специально запатентованной формулой.


Вместе мы создаем нашу историю, желая, чтоб ваша история успеха была также нашей историей успеха. DuoLife это новый бренд на рынке, который создан на солидном финансовом фундаменте – опираясь на опытную команду практиков и профессионалов. DuoLife является инновационным продуктом на рынке суплементов диеты. Он создан польскими экспертами и производится согласно самым высоким мировым стандартам качества. DuoLife это проект, в котором каждый может найти место для себя, используя предложенные DuoLife очень привлекательные формы сотрудничества.

Продукты DuoLife можно продавать даже в аптеках – они отвечают всем европейским стандартам качества, что без проблем позволяет реализовать даже такой вид продажи. Более того – это не запрещено маркетинг-планом.


Все продукты компании

Маркетинг-план


Заработок в месяц при активной структуре:
  • 20 чел. – от $250 + бонус за быстрый старт (квалификация за 40 дней) - $370
  • 50 чел. – от $625 + бонус за быстрый старт (квалификация за 90 дней) - $750 + Автомобильная программа
  • 100 чел. – от $1.250 + бонус за быстрый старт (квалификация за 150 дней) - $2.000 + Автомобильная программа
  • 200 чел. – от $2.250 + бонус за быстрый старт (квалификация за 210 дней) - $3.750 + Путешествия от компании
  • 400 чел. – от $3.750 + бонус за быстрый старт (квалификация за 365 дней) - $10.000
  • 800 чел. – от $5.000 + бонус за быстрый старт (квалификация за 548 дней) - $22.500
  • 1600 чел. – от $10.000 + бонус за быстрый старт (квалификация за 730 дней) - $37.500
  • 3000 чел. – от $20.000 + бонус за быстрый старт (квалификация за 912 дней) - $50.000


Автомобильная программа:



Инструменты поддержки и обучения



В СНГ начинают регулярно проводиться конференции «Живи осознанно». Туда приезжают зарубежные лидеры и рассказывают о здоровье и как помогают продукты компании. Самый лёгкий способ привлекать новых партнёров к себе в структуру – через подобные конференции.

DuoLifeOnline – инструменты, которые позволяют развивать бизнес онлайн. Туда включены – строители лендинг пейдж, комнаты для проведения вебинаров. Так же на регулярной основе вебинары проводят лидеры компании.

Почему сейчас – лучшее время, чтобы воспользоваться шансом


Компания успешно развивается на рынке Польши уже с 2012 года и является одним из главных лидеров. Теперь есть реальный шанс войти в 1% самых высокооплачиваемых партнёров компании в Твоём регионе. На данный момент в СНГ есть всего около 500-800 активных дистрибьюторов, то есть о компании ещё никто не знает. Тем не менее, в СНГ уже поехали первые автомобили.
Особенным преимуществом маркетинг-плана компании есть то, что не важно, где ты строишь бизнес – ты можешь буквально подключать партнёров со всего мира. Знаешь английский или испанский? Может, знаешь кото-то, кто знает? Милости просим на эти девственные рынки. Ты без проблем подключишь партнёров даже из США.

Вторым преимуществом лично для меня, есть возможность продажи продуктов компании в магазинах и аптеках. Все необходимые сертификаты имеются. То есть, ты можешь подключить под себя какой-то магазин или аптеку, которая будет делать тебе ежемесячный оборот.

Следующий плюс – компания сама тратит деньги на маркетинг. В отличии от традиционных компаний МЛМ, это тоже не противоречит подходу СофтМаркетинга. Например, если человек хоть раз перешёл по твоей ссылке на страницу с продуктом, регистрацией или информацией о компании – его будут преследовать баннеры на фейсбуке и рекламной сети Адвордс, что повышает твои шансы приобрести нового клиента или партнёра в несколько раз. Одновременно с этим освобождает от нужды делать это самому, ели ты не разбирваешься в этом.

Правилами форума запрещёно(?) упоминать о командах, поэтому можешь написать мне лично, чтобы узнать о наших лидерах, бонусах и обучении от нашей команды.

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