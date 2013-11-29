Эксперты дали свои "вредные советы", как при выигрыше в 506 млн руб. их не спустить - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Эксперты дали свои "вредные советы", как при выигрыше в 506 млн руб. их не спустить

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Эксперты дали свои "вредные советы", как при выигрыше в 506 млн руб. их не спустить


Новостной ресурс "URA.RU" в связи с недавним выигрышем нашей воронежской пенсионерки Власовой в лотерею "Русское лото" 506 млн рублей задал вопрос опытным экономистам: что нужно делать с такими большими деньгами, чтобы в итоге не упустить их из своих рук? Ниже дадим краткий пересказ того, что они в итоге насоветовали журналистам.

Во-первых, эксперты рассказали почему же так часто выигравшие крупную сумму в лотерею, в итоге её всю просаживают. По словам аналитика из "Открытия брокер" г-на Нигматуллина, те люди, которые покупают лотерейные билетики обычно слабо разбираются в финансах и поэтому он не удивлен, что они затем всё спускают на демонстративное потребление, причём быстро. Поэтому он рекомендует людям сорвавшим крупный куш вкладываться в низко рисковые инструменты рынка - гособлигации, вклад в банке, металлические счета или просто золото - везде понемногу и так будет спокойнее и надежнее.

Так, если выигравший в лото приобретет на часть своего выигрыша гособлигации, то по словам Нигматуллина за год владелец облигаций вполне сможет заработать свои 8% дохода. Ну что ж, по крайней мере, это хоть что-то.

А вот один из руководителей инвесткомпании "Финам" г-н Кабаков советует обратить своё внимание на евробонды и тогда доходность по ним может составить до 6% годовых, причем в валюте.

Во-вторых, безусловно, лучше часть полученных средств отнести в банк во вклад. Конечно, доход будет куда меньше чем по евробондам, отмечает г-н Кабаков, но зато наш "Сбер" - это надежно и можно в итоге за год "наварить" свои скромные 6%. (Но не забываем про 1.4 млн рублей в качестве страховой суммы в случае падения банка, т.е. выше этой суммы на счет класть не стоит). Господин же Нигматуллин вообще советует вложить полученное в зарубежные банки, причем в нескольких странах мира сразу и наверное это звучит все же здраво, особенно, если иметь в виду европейские банки - они оплот банковской надежности.

В-третьих, можно обратить внимание на золото, однако заработать на нём сейчас вряд ли сильно удастся, но как сберегательный инструмент, его никак нельзя сбрасывать со счетов. Часть денег в него, в золото.

Если же говорить про покупку скажем недвижимости на часть полученных от лото денег, то оба эксперта здесь почти единодушны - лучше пока не рисковать, поскольку её стоимость у нас оценивается в рублях и если рубль начнет падать, то ликвидность такого актива тоже будет падать. Правда Кабаков говорит, что если уж сильно хочется, то тогда выигравшему лучше вкладываться сегмент премиум-класса.

А что же свой бизнес, например? И здесь то же единодушие - если вы новичок в этом деле, то лучше туда вообще не лезть, а на часть своих денег купить тогда акций или стать миноритарный акционером предприятия.

Резюмируя, можно сказать, что действительно большой выигрыш в лотерею - это зачастую тяжелое испытание и надо думать головой как эти деньги реально хотя бы сберечь, если у вас мало опыта в финансах. И вот уж действительно: мало денег - это проблема, ну а много денег - это наверно ещё большая проблема для многих наших людей. Парадокс какой-то...

Специально для mmgp.ru

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