Winter Income - winterincome.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Winter Income - winterincome.com Всем доброго времени суток!

Новый фаст-проект:

WINTERINCOME LIMITED

Старт проекта 03.12.2017 Новый фаст-проект: Я не админ и никак с ним не связан.

Легенда проекта (гугл-перевод):

Цитата: WinterIncome Limited была основана в 2017 году как торговая инвестиционная платформа группы торговых энтузиастов. Мы получаем выгоду от аренды шале, курортов, зимних видов деятельности в горах и горнолыжных подъемников небоскребов.



Наша компания имеет большой потенциал для роста.

Управляется командой, имеющей большой опыт инвестиций.

Устойчивая инвестиционная стратегия для получения долгосрочных результатов для наших клиентов по всему миру.

Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу. Инвестиционные планы:

Цитата: 115% AFTER 1 DAY

WINTER PLAN STARTER

$10 - $500 102%

$501 - $2000 104%

$2001 - $5000 105%

$5001 - $10000 108%

$10001 - $100000 115%



180% AFTER 5 DAYS

WINTER PLAN STANDARD

$10 - $500 115%

$501 - $2000 123%

$2001 - $5000 130%

$5001 - $10000 150%

$10001 - $100000 180%





420% AFTER 10 DAYS

WINTER PLAN ADVANCED

$10 - $500 140%

$501 - $2000 155%

$2001 - $5000 180%

$5001 - $10000 320%

$10001 - $100000 420%



900% AFTER 20 DAYS

WINTER PLAN ULTIMATE

$10 - $500 290%

$501 - $2000 320%

$2001 - $5000 390%

$5001 - $10000 700%

$10001 - $100000 900%





3000% AFTER 40 DAYS

WINTER PLAN VIP-1

$50 - $500 3000%

$501 - $2000 3000%

$2001 - $5000 3000%

$5001 - $10000 3000%

$10001 - No Limit 3000%

INVEST NOW



1000% AFTER 15 DAYS

WINTER PLAN VIP-2

$10 - $500 --

$501 - $2000 --

$2001 - $5000 --

$5001 - $10000 --

$10001 - No Limit 1000% Платёжные системы:

PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin (курс BTC на ввод/вывод зафиксирован на 8000 USD)

Вывод средств:

Ручной - от 12 до 72 часов. Минимально 1$, в BTC - 0.001 BTC.

Партнёрская программа:

2-уровня: 2% от прямых рефералов, 1% от рефералов 2-ого уровня.

Цитата: Когда вы направляете свою семью, друзей и других членов сообщества в WinterIncome Limited, вы имеете право на 2% на каждый депозит, сделанный вашим нижестоящим. Вам не нужно иметь активный депозит, прежде чем вы сможете заработать в нашей инвестиционной программе. Для второго уровня вы получите комиссию 1%. Вы можете повторно инвестировать свою комиссию или вывести ее в любое время. Данные Whois:

Цитата: Registrant Org: WhoisGuard, Inc.

Created on 2017-11-02 - Expires on 2018-11-02 - Updated on 2017-12-02

IP Address 178.17.170.228 is hosted on a dedicated server

IP Location Moldova, Republic Of - Chisinau - Chisinau - I.c.s. Trabia-network S.r.l.

ASN Moldova, Republic Of AS43289 TRABIA trabia network, MD (registered Jul 09, 2007) Мой депозит:

The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1626****->U16122627. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to 115 after 1 Day by Bitcot.. Date: 22:45 03.12.17. Batch: 197220299.

