Winter Income - winterincome.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Winter Income - winterincome.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 03:02
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.08.2017
Сообщений: 469
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.000
Winter Income - winterincome.com
Всем доброго времени суток!
Новый фаст-проект:
WINTERINCOME LIMITED
Старт проекта 03.12.2017
Я не админ и никак с ним не связан.
Легенда проекта (гугл-перевод):
Цитата:
WinterIncome Limited была основана в 2017 году как торговая инвестиционная платформа группы торговых энтузиастов. Мы получаем выгоду от аренды шале, курортов, зимних видов деятельности в горах и горнолыжных подъемников небоскребов.

Наша компания имеет большой потенциал для роста.
Управляется командой, имеющей большой опыт инвестиций.
Устойчивая инвестиционная стратегия для получения долгосрочных результатов для наших клиентов по всему миру.
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу.
Инвестиционные планы:
Цитата:
115% AFTER 1 DAY
WINTER PLAN STARTER
$10 - $500 102%
$501 - $2000 104%
$2001 - $5000 105%
$5001 - $10000 108%
$10001 - $100000 115%

180% AFTER 5 DAYS
WINTER PLAN STANDARD
$10 - $500 115%
$501 - $2000 123%
$2001 - $5000 130%
$5001 - $10000 150%
$10001 - $100000 180%


420% AFTER 10 DAYS
WINTER PLAN ADVANCED
$10 - $500 140%
$501 - $2000 155%
$2001 - $5000 180%
$5001 - $10000 320%
$10001 - $100000 420%

900% AFTER 20 DAYS
WINTER PLAN ULTIMATE
$10 - $500 290%
$501 - $2000 320%
$2001 - $5000 390%
$5001 - $10000 700%
$10001 - $100000 900%


3000% AFTER 40 DAYS
WINTER PLAN VIP-1
$50 - $500 3000%
$501 - $2000 3000%
$2001 - $5000 3000%
$5001 - $10000 3000%
$10001 - No Limit 3000%
INVEST NOW

1000% AFTER 15 DAYS
WINTER PLAN VIP-2
$10 - $500 --
$501 - $2000 --
$2001 - $5000 --
$5001 - $10000 --
$10001 - No Limit 1000%
Платёжные системы:
PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin (курс BTC на ввод/вывод зафиксирован на 8000 USD)
Вывод средств:
Ручной - от 12 до 72 часов. Минимально 1$, в BTC - 0.001 BTC.
Партнёрская программа:
2-уровня: 2% от прямых рефералов, 1% от рефералов 2-ого уровня.
Цитата:
Когда вы направляете свою семью, друзей и других членов сообщества в WinterIncome Limited, вы имеете право на 2% на каждый депозит, сделанный вашим нижестоящим. Вам не нужно иметь активный депозит, прежде чем вы сможете заработать в нашей инвестиционной программе. Для второго уровня вы получите комиссию 1%. Вы можете повторно инвестировать свою комиссию или вывести ее в любое время.
Данные Whois:
Цитата:
Registrant Org: WhoisGuard, Inc.
Created on 2017-11-02 - Expires on 2018-11-02 - Updated on 2017-12-02
IP Address 178.17.170.228 is hosted on a dedicated server
IP Location Moldova, Republic Of - Chisinau - Chisinau - I.c.s. Trabia-network S.r.l.
ASN Moldova, Republic Of AS43289 TRABIA trabia network, MD (registered Jul 09, 2007)
Мой депозит:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1626****->U16122627. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to 115 after 1 Day by Bitcot.. Date: 22:45 03.12.17. Batch: 197220299.
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Последний раз редактировалось Niki_77; Сегодня в 03:11.
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Старый Сегодня, 03:09
#2
Профессионал
 
Имя: Виталий
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Re: Winter Income - winterincome.com
...неуспел немного,Роликс раньше принес
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бро на форуме  
Старый Сегодня, 03:41
#3
Топ Мастер
 
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Re: Winter Income - winterincome.com
Цитата:
Сообщение от бро Посмотреть сообщение
неуспел немного,Роликс раньше принес
Не, там немного другой домен
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Старый Сегодня, 03:46
#4
Профессионал
 
Имя: Виталий
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
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Re: Winter Income - winterincome.com
Цитата:
Сообщение от Prext Посмотреть сообщение
Не, там немного другой домен
...да все тоже самое,просто ошибка у Тс
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бро на форуме  
Старый Сегодня, 04:00
#5
Топ Мастер
 
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Адрес: Россия
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Сообщений: 10,187
Благодарностей: 5,136
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КП: 0.417
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Re: Winter Income - winterincome.com
Цитата:
Сообщение от бро Посмотреть сообщение
.да все тоже самое,просто ошибка у Тс
Да, походу ошибся, домен com продается, а там online
__________________
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Последний раз редактировалось Prext; Сегодня в 04:05.
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