[pre-ICO] Exacoin - анализ более 1300 криптовалют 11-30.12.17 - ICO | MMGP

[pre-ICO] Exacoin - анализ более 1300 криптовалют 11-30.12.17 1. Описание ICO





Криптовалюты находится на заре развития с непрерывными расширениями. Операция 24/7 в глобальном масштабе делает последующую деятельность, приобретение и получение дохода от этого рынка - проблемой. Искусственный интеллект (AI) - это ключ к решению проблемы. Благодаря круглосуточной работе (24/7) и способности к обучению, ИИ является ключом к оптимизации драгоценного времени людей. Exacoin - это не будущее криптовалюты, а платформа для использования бесконечной ценности монет. Присоединитесь к Exacoin, используйте Exa AI и испытайте особую ценность Exacoin.



Решение









Exacoin - это недавно внедренная криптовалюта, первопроходца в изучении возможностей более чем 1300 криптовалют. Exacoin постоянно повышает свою ценность через сообщество. Мы предлагаем специальные решения, которые позволяют инвесторам максимизировать прибыль от Exacoin и более 1,300 других криптовалют на рынке.



1. Для кредиторов:

a. Exacoin решает проблему финансовой прозрачности в кредитовании.

б. Система Exa AI анализирует и торгует более чем 1300 монетами, а также Exacoin.



2. Для трейдеров: Exacoin предоставляет средства и новаторские инструменты для трейдеров:

a. Сигналы на покупки/продажи любых криптовалют.

б. Интеллектуальные торговые приложения - компьютерное и мобильное приложения с надежной поддержкой AI.

в. Решения автоматизации торговли на облачной платформе в сочетании с большими данными.



3. Для майнеров: Exacoin предлагает совершенно новые решения для майнеров:

a. Профессиональные майнеры зарабатывают монеты EXA от мощных мегакомпьютеров.

б. Майнеры, которые веб-сайт-программисты, также могут зарабатывать Exacoins, используя сайты с высоким трафиком.



4. Для новичков: Exacoin прост и удобен в приобретении.

а. Exacoin предоставляет простые технические решения, которые каждый может получить через мобильные приложения.

б. Exacoin можно использовать с веб-сайтов, предоставляя мощный инструмент для веб-мастеров для эффективного развертывания и использования своих сайтов.



5. Для Exa AI: обучение у сообщества, возвращение в сообщество

a. Exa AI учится торговому поведению сообщества, чтобы соответствующим образом скорректировать цену Exacoin, чтобы сообщество постоянно расширялось и развивалось.

б. Exa AI изучает торговое поведение сообщества для повышения эффективности и получения большей прибыли при торговле на крупных внешних биржах, таких как Bittrex, Poloinex и т. д.



Кредитование



Ежемесячная прибыль составляет до 60%. Кредитование - это инвестирование с использованием собственных Exacoins (EXA), чтобы ежедневно получать доход от Exa AI & Exa Trader. Exacoin предоставляет варианты инвестиций для вас, чтобы получить все преимущества в соответствии с вашими инвестиционными способностями. На ежедневной основе вы без труда и автоматически получаете платеж по процентам на свой баланс. Капитал возвращается в конце инвестиционного контракта.





Чтобы построить Exacoin и Exa AI, нам необходимо сообщество и первоначальное финансирование. В отличие от других проектов ICO, Exacoin уже запущен. Прежде всего, мы не хотим, чтобы вы предоставляли слишком много биткойнов. Пусть сообщество Exacoin растет, пусть Exa AI имеет возможность изучать новые знания сообщества. На этапе ICO мы запускаем Exa AI только с самыми основными функциями. Впоследствии, более продвинутые функции будут выпущены постепенно. Мы покажем вам и всем членам сообщества Exa истинную силу Exa. 6 000 000 монет Exacoin будут в ICO. Все монеты, не проданные во время ICO, будут сожжены после окончания этого периода.



2. Выгода для покупателей токенов:





Использовать для торговли, кредитования.



3. Дивиденды и вознаграждения



Нет дивидендов и вознаграждения.





4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - EXA;

Название - Exacoin;

Стандарт - не указано;

Платформа - не указано;

Общее количество токенов: 27 млн;

Доступно для покупки: 6 млн;

Максимальная цель - 6 млн EXA;

Минимальная цель - не указано;

Метод покупки: BTC



PreICO:

Цена: $0,9

Доступно для покупки (на день): 450к;

Начнется 11 декабря 2017 года и завершиться 13 декабря 2017 года



ICO:

Цена: $1

Доступно для покупки (на день): 400к;

Начнется 14 декабря 2017 года и завершиться 16 декабря 2017 года



Цена: $1,1

Доступно для покупки (на день): 350к;

Начнется 17 декабря 2017 года и завершиться 19 декабря 2017 года





Цена: $1,2

Доступно для покупки (на день): 300к;

Начнется 20 декабря 2017 года и завершиться 24 декабря 2017 года



Цена: $1,3

Доступно для покупки (на день): 150к;

Начнется 25 декабря 2017 года и завершиться 30 декабря 2017 года





5. Описание баунти кампании



Нет баунти кампании



6. Сайт, WhitePaper, контакты



Website:

https://exacoin.co/WHITEPAPER.pdf

Telegram:

Facebook:

Twitter:



Криптовалюты находится на заре развития с непрерывными расширениями. Операция 24/7 в глобальном масштабе делает последующую деятельность, приобретение и получение дохода от этого рынка - проблемой. Искусственный интеллект (AI) - это ключ к решению проблемы. Благодаря круглосуточной работе (24/7) и способности к обучению, ИИ является ключом к оптимизации драгоценного времени людей.- это не будущее криптовалюты, а платформа для использования бесконечной ценности монет. Присоединитесь к Exacoin, используйте Exa AI и испытайте особую ценность Exacoin.- это недавно внедренная криптовалюта, первопроходца в изучении возможностей более чем 1300 криптовалют. Exacoin постоянно повышает свою ценность через сообщество. Мы предлагаем специальные решения, которые позволяют инвесторам максимизировать прибыль от Exacoin и более 1,300 других криптовалют на рынке.a. Exacoin решает проблему финансовой прозрачности в кредитовании.б. Система Exa AI анализирует и торгует более чем 1300 монетами, а также Exacoin.a. Сигналы на покупки/продажи любых криптовалют.б. Интеллектуальные торговые приложения - компьютерное и мобильное приложения с надежной поддержкой AI.в. Решения автоматизации торговли на облачной платформе в сочетании с большими данными.a. Профессиональные майнеры зарабатывают монеты EXA от мощных мегакомпьютеров.б. Майнеры, которые веб-сайт-программисты, также могут зарабатывать Exacoins, используя сайты с высоким трафиком.а. Exacoin предоставляет простые технические решения, которые каждый может получить через мобильные приложения.б. Exacoin можно использовать с веб-сайтов, предоставляя мощный инструмент для веб-мастеров для эффективного развертывания и использования своих сайтов.a. Exa AI учится торговому поведению сообщества, чтобы соответствующим образом скорректировать цену Exacoin, чтобы сообщество постоянно расширялось и развивалось.б. Exa AI изучает торговое поведение сообщества для повышения эффективности и получения большей прибыли при торговле на крупных внешних биржах, таких как Bittrex, Poloinex и т. д.Ежемесячная прибыль составляет до 60%. Кредитование - это инвестирование с использованием собственных Exacoins (EXA), чтобы ежедневно получать доход от Exa AI & Exa Trader. Exacoin предоставляет варианты инвестиций для вас, чтобы получить все преимущества в соответствии с вашими инвестиционными способностями. На ежедневной основе вы без труда и автоматически получаете платеж по процентам на свой баланс. Капитал возвращается в конце инвестиционного контракта.Чтобы построить Exacoin и Exa AI, нам необходимо сообщество и первоначальное финансирование. В отличие от других проектов ICO, Exacoin уже запущен. Прежде всего, мы не хотим, чтобы вы предоставляли слишком много биткойнов. Пусть сообщество Exacoin растет, пусть Exa AI имеет возможность изучать новые знания сообщества. На этапе ICO мы запускаем Exa AI только с самыми основными функциями. Впоследствии, более продвинутые функции будут выпущены постепенно. Мы покажем вам и всем членам сообщества Exa истинную силу Exa. 6 000 000 монет Exacoin будут в ICO. Все монеты, не проданные во время ICO, будут сожжены после окончания этого периода.Использовать для торговли, кредитования.Нет дивидендов и вознаграждения.ICO:Символ - EXA;Название - Exacoin;Стандарт - не указано;Платформа - не указано;Общее количество токенов: 27 млн;Доступно для покупки: 6 млн;Максимальная цель - 6 млн EXA;Минимальная цель - не указано;Метод покупки: BTCPreICO:Цена: $0,9Доступно для покупки (на день): 450к;Начнется 11 декабря 2017 года и завершиться 13 декабря 2017 годаICO:Цена: $1Доступно для покупки (на день): 400к;Начнется 14 декабря 2017 года и завершиться 16 декабря 2017 годаЦена: $1,1Доступно для покупки (на день): 350к;Начнется 17 декабря 2017 года и завершиться 19 декабря 2017 годаЦена: $1,2Доступно для покупки (на день): 300к;Начнется 20 декабря 2017 года и завершиться 24 декабря 2017 годаЦена: $1,3Доступно для покупки (на день): 150к;Начнется 25 декабря 2017 года и завершиться 30 декабря 2017 годаНет баунти кампанииWebsite: https://exacoin.co Telegram: https://t.me/ExacoinGlobal Facebook: https://www.facebook.com/ExacoinGlobal Twitter: https://twitter.com/ExacoinGlobal https://text.ru/spelling/5a246a98b98f3 - 80%

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