Как правильно выбрать биткоин обменник? - Электронные платежные системы | MMGP
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Как правильно выбрать биткоин обменник?

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Как правильно выбрать биткоин обменник?
Кто начинает работать с криптовалютами, помимо всего прочего, интересуется насущным вопросом: как правильно выбрать онлайн обменник биткоинов и других видов цифровых денег? Дело в том, что действующее законодательство до сих пор не разобралось с инновационным рынком, поэтому отечественные ресурсы находятся в подвешенном состоянии и работают по правилам этой финансовой сферы. Без основных знаний подходящий bitcoin обменник для безопасной и мгновенной конвертации не подберешь.

Зачем учиться подбирать сервис?


• Надежные ресурсы постоянным клиентам предоставляют систему скидок. При регулярной работе с ними конвертация валют становится более выгодной и экономной.

• Проверенные обменники сводят к нулю шанс потери отправленных монет.

• Любой онлайн обменник биткоинов обрабатывает заявки пользователей в разном режиме. Порой зачисление на карту приходится ждать больше часа, тогда как другие сервисы обрабатывают оплаченные заявки за считанные минуты.

Что является гарантией безупречной работы сайта конвертации криптовалют?


Если заглянуть в мониторинги bitcoin обменников, то можно заметить, что далеко не все ресурсы зарегистрированы на территории родной страны. В перечнях достаточно часто мелькают иностранные организации и мелкие сервисы, зарегистрированные частными лицами.




Сразу оговорюсь, пользуйтесь сервисом последних лишь в крайнем случае. Но и то, никогда не отправляйте им крупные суммы криптовалют для конвертации, какие бы соблазнительные условия частники вам не предлагали бы. К сожалению, 90% частных онлайн обменник биткоинов – аферисты. В случае мошенничества никто вам не поможет притянуть их к ответственности и вернуть деньги обратно. Зачем лишний раз рисковать?

Честные обменники биткоина и других криптовалют соответствуют следующим характеристикам:

• На сайте всегда указывается несколько вариантов связи и расписание работы отдела тех.поддержки. В рабочие часы грамотный менеджер оперативно ответит на все возникшие вопросы, поможет справиться с проблемами и объяснит причину возникшей заминки конвертации цифровых монет на фиаты.

• Надежный ресурс собирает положительные отзывы о своей работе, как некие драгоценности. Мало того, что их можно прочитать на сайте ресурса, так еще и списке мониторинга с ними можно ознакомиться.

• Долгоработающий сайт всегда имеет положительные отзывы на раскрученных сервисах, посвященным финансам, инвестированию и заработку.

• Солидные онлайн обменники биткоинов могут позволить себе иметь персональных представителей на раскрученных форумах для активного общения с клиентами и публикации свежих новостей о своем ресурсе.

Как выгляди базовый алгоритм получения виртуальной валюты?


1. Выбирается сервис и подается заявка на конвертацию цифровых монет в удобные валюты.

2. Заполняются строчки виртуального бланка нужной информацией: инициалы, контактный телефон и почта клиента, номера криптовалютного и другого счета.

3. Вводится желаемая сумма обмена. В этот момент система указывает курс конвертирования, сумму получаемых средств и размер комиссионных за проведение транзакции.

4. Если в резерве bitcoin обменника на данный момент времени достаточно денег для вашей конвертации, вас устраивает курс и % комиссии, можете смело приступать к оплате заявки.

5. Ожидаете зачисления средств и, по желанию, оставляете отзыв о работе ресурса.

Ну как, не сложно?



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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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