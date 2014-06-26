Как правильно выбрать биткоин обменник? - Электронные платежные системы | MMGP

Кто начинает работать с криптовалютами, помимо всего прочего, интересуется насущным вопросом: как правильно выбрать онлайн обменник биткоинов
и других видов цифровых денег? Дело в том, что действующее законодательство до сих пор не разобралось с инновационным рынком, поэтому отечественные ресурсы находятся в подвешенном состоянии и работают по правилам этой финансовой сферы. Без основных знаний подходящий bitcoin обменник
для безопасной и мгновенной конвертации не подберешь.
Зачем учиться подбирать сервис?
• Надежные ресурсы постоянным клиентам предоставляют систему скидок. При регулярной работе с ними конвертация валют становится более выгодной и экономной.
• Проверенные обменники сводят к нулю шанс потери отправленных монет.
• Любой онлайн обменник биткоинов
обрабатывает заявки пользователей в разном режиме. Порой зачисление на карту приходится ждать больше часа, тогда как другие сервисы обрабатывают оплаченные заявки за считанные минуты.
Что является гарантией безупречной работы сайта конвертации криптовалют?
Если заглянуть в мониторинги bitcoin обменников
, то можно заметить, что далеко не все ресурсы зарегистрированы на территории родной страны. В перечнях достаточно часто мелькают иностранные организации и мелкие сервисы, зарегистрированные частными лицами.
Сразу оговорюсь, пользуйтесь сервисом последних лишь в крайнем случае. Но и то, никогда не отправляйте им крупные суммы криптовалют для конвертации, какие бы соблазнительные условия частники вам не предлагали бы. К сожалению, 90% частных онлайн обменник биткоинов
– аферисты. В случае мошенничества никто вам не поможет притянуть их к ответственности и вернуть деньги обратно. Зачем лишний раз рисковать?
Честные обменники биткоина
и других криптовалют соответствуют следующим характеристикам:
• На сайте всегда указывается несколько вариантов связи и расписание работы отдела тех.поддержки. В рабочие часы грамотный менеджер оперативно ответит на все возникшие вопросы, поможет справиться с проблемами и объяснит причину возникшей заминки конвертации цифровых монет на фиаты.
• Надежный ресурс собирает положительные отзывы о своей работе, как некие драгоценности. Мало того, что их можно прочитать на сайте ресурса, так еще и списке мониторинга с ними можно ознакомиться.
• Долгоработающий сайт всегда имеет положительные отзывы на раскрученных сервисах, посвященным финансам, инвестированию и заработку.
• Солидные онлайн обменники биткоинов
могут позволить себе иметь персональных представителей на раскрученных форумах для активного общения с клиентами и публикации свежих новостей о своем ресурсе.
Как выгляди базовый алгоритм получения виртуальной валюты?
1. Выбирается сервис и подается заявка на конвертацию цифровых монет в удобные валюты.
2. Заполняются строчки виртуального бланка нужной информацией: инициалы, контактный телефон и почта клиента, номера криптовалютного и другого счета.
3. Вводится желаемая сумма обмена. В этот момент система указывает курс конвертирования, сумму получаемых средств и размер комиссионных за проведение транзакции.
4. Если в резерве bitcoin обменника
на данный момент времени достаточно денег для вашей конвертации, вас устраивает курс и % комиссии, можете смело приступать к оплате заявки.
5. Ожидаете зачисления средств и, по желанию, оставляете отзыв о работе ресурса.
Ну как, не сложно?
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Автор: Александра 81
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