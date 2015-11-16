Авиакомпания Emirates теперь предлагает отдельные комнаты на борту своего Boeing-777 - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Авиакомпания Emirates теперь предлагает отдельные комнаты на борту своего Boeing-777

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Авиакомпания Emirates теперь предлагает отдельные комнаты на борту своего Boeing-777


Электронный ресурс "The Verge" рассказал, что авиакомпания "Emirates" из Объединённых Арабских Эмиратов запустила на линию "Boeing-777", в котором имеются отдельные каюты первого, то есть самого высшего класса. После первых удачных авиарейсов "Emirates" и появления спроса на эту услугу со стороны обеспеченных пассажиров авиакомпания стала называть этот Boeing просто "отелем в небе".

Эти несколько кают первого класса в салоне широкофюзеляжного авиалайнера являют собой буквально отдельные комнаты площадью четыре квадратных метра каждая, то есть одному или даже двоим пассажирам здесь есть где развернуться. В самой каюте установлен видео Full HD-монитор вместе блоком развлекательной системы. Авиапассажир заплативший за такой люкс немалые деньги может самостоятельно устанавливать в нём микроклимат под свои ощущения и, конечно, сделать это можно с помощью специального пульта управления. Также в распоряжении "постояльца" этого небесного мини-отеля предоставляются наушники с системой активного шумоподавления от компании "Bowers&Wilkins". Кроме того, в каюте есть пара кресел, которые производятся для американского космического агентства NASA и они помогают снять в полете давление со спины, груди и даже локтей, то есть здесь всё продумано для максимального комфорта.

Как пишет "The Verge" авиапассажир находясь в такой своей отдельной каюте может также менять внутри по желанию её освещение, а еще принимать бортовое питание через отдельное окошко. Представители Emirates утверждают, что подобных отдельных люкс-комнат нет ещё ни в одной авиакомпании мира, т.е. они в этом направлении пионеры.

В салоне Boeing-777 такие люкс-комнаты смонтированы в ряд. И та комната, которая оказалась посередине снабжена виртуальными иллюминаторами (то есть ей иллюминаторов по бокам самолёта не досталось). Но как видим даже из этой ситуации инженеры нашли выход и на эти виртуальные иллюминаторы постоянно идёт трансляция с видеокамер, которые установлены с двух боков самолета, другими словами и этот клиент "небесного отеля" ничем не был обделён. Первые пассажиры уже выразили восторг этой новой формой обслуживания от Emirates - этот сервис определенно будет востребован.



Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a245f6c03ba3
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