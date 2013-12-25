Рaladium-trade - paladium-trade.cc - HYIP с почасовыми планами | MMGP

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
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Сегодня, 01:19
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Сегодня, 00:00
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#1
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MONITORHYIP
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,969
Благодарностей: 722
УГ: 35
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Рaladium-trade - paladium-trade.cc
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 03.12.17
Инвестиционные планы: 44% за 72 часа.
Цитата:
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Paladium Trade - превосходное знание инвестиционного рынка и работа профессионалов делают нас лучшими!
Мы предоставляем широкий спектр услуг и полное сопровождение по всем вопросам инвестиций в различные секторы отечественной и зарубежной экономики, стартапов и инновационных IT-проектов.
Начисление каждый час, депозит включен
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 25000 руб
____________________
Реф-программа: 7%
Оплата: Payeer, PerfectMoney, Qiwi, AdvCash, YandexMoney, Ethereum, Dash
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Мои депозит:
03.12.2017 22:36:56
11839232299
6 000,00 руб.
Распечатать чек
6 000,00 руб.
Others 386274
Payment partner invoice 25008713
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Сегодня, 00:07
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#2
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Профессионал
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.10.2016
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 530
УГ: 0
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Re: Рaladium-trade - paladium-trade.cc
Инстант!
Дата операции: 03 Дек 2017 21:53
ID операции: 437804943
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 80.00 p
Комментарий: PayKassa.pro #282152
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Сегодня, 00:22
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#3
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Интересующийся
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Махачкала
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.12.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 2
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Re: Рaladium-trade - paladium-trade.cc
спасибо админ за выплату инстант
Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
4c01fb3c-c860-4ca4-9e99-3c24178b95c2
От:
admin*exmon.me
Сумма:
100.80 RUR
Примечание:
PayKassa.pro #282640
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Сегодня, 00:29
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#4
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Профессионал
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.10.2016
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 530
УГ: 0
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Re: Рaladium-trade - paladium-trade.cc
Спасибо!
Дата операции: 03 Дек 2017 23:29
ID операции: 437849152
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 80.00 p
Комментарий: PayKassa.pro #282742
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Сегодня, 01:19
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