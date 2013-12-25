Рaladium-trade - paladium-trade.cc - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,197 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Рaladium-trade - paladium-trade.cc

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Инвестиции онлайн | Лучшие блоги инвесторов
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:00
#1
MONITORHYIP
Премиум
 
Аватар Мониторинг Хайпов
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,969
Благодарностей: 722
Записей в блоге: 4
УГ: 35
КП: 0.261
подарки
Рaladium-trade - paladium-trade.cc
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!












Старт проекта: 03.12.17




Цитата:
Paladium Trade - превосходное знание инвестиционного рынка и работа профессионалов делают нас лучшими!

Мы предоставляем широкий спектр услуг и полное сопровождение по всем вопросам инвестиций в различные секторы отечественной и зарубежной экономики, стартапов и инновационных IT-проектов.



Инвестиционные планы: 44% за 72 часа.
Начисление каждый час, депозит включен
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 25000 руб

____________________


Реф-программа: 7%
Оплата: Payeer, PerfectMoney, Qiwi, AdvCash, YandexMoney, Ethereum, Dash
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да





Мои депозит:

03.12.2017 22:36:56
11839232299
6 000,00 руб.
Распечатать чек
6 000,00 руб.
Others 386274
Payment partner invoice 25008713




__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.

Долгосрочные Hyip | Hyip умножители | Рефбек до 200% | Верификация проектов
Мониторинг Хайпов на форуме  
Старый Сегодня, 00:07
#2
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.10.2016
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 530
УГ: 0
КП: 0.078
Re: Рaladium-trade - paladium-trade.cc
Инстант!
Дата операции: 03 Дек 2017 21:53
ID операции: 437804943
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 80.00 p
Комментарий: PayKassa.pro #282152
__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.
Natikk на форуме  
Старый Сегодня, 00:22
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Махачкала
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.12.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Рaladium-trade - paladium-trade.cc
спасибо админ за выплату инстант

Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
4c01fb3c-c860-4ca4-9e99-3c24178b95c2
От:
admin*exmon.me

Сумма:
100.80 RUR
Примечание:
PayKassa.pro #282640
__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.
Invest Monitor вне форума  
Старый Сегодня, 00:29
#4
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.10.2016
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 530
УГ: 0
КП: 0.078
Re: Рaladium-trade - paladium-trade.cc
Спасибо!
Дата операции: 03 Дек 2017 23:29
ID операции: 437849152
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 80.00 p
Комментарий: PayKassa.pro #282742
__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.
Natikk на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар SQMonitor
Fxf Traders - fxftraders.ru
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Btc flex - Btcflex.com
От Patrol в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар veranika55
Сколько биткоинов можно добыть на ретро-компьютерах и игровых приставках
От veranika55 в разделе «Майнинг (mining)»
Аватар lannna
Стартап Nexar привлекает $10,5 млн
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
bitcentr.ru - Bitcentr
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар rikki
Определение хайпа бывшего партизана
От rikki в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
433,197
Тем
502,510
Сообщений
12,608,132

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram