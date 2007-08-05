10 негритят, игра на выживание. - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP

Приветствую всех читателей этого поста.
Возникла идея не профита ради, забавы для, сообразить ивент.
10 негритят, игра на выживание. Думаю большинсво смотрели этот фильм, и помнят ту считалочку. Так вот смысл моего ивента простой.
Я беру 10 партизанов (вы можете помочь, предлагая партизаны на ваш вкус)
Вкладываю 100 $ по 10$ в каждый из партизанов.
1. парт -10$ - прибыль -?
3. парт -10$ - прибыль -?
4. парт -10$ - прибыль -?
5. парт -10$ - прибыль -?
6. парт -10$ - прибыль -?
7. парт -10$ - прибыль -?
8. парт -10$ - прибыль -?
9. парт -10$ - прибыль -?
10. парт -10$ - прибыль -?
Далее просто смотрим, кто из негритят, партизанов останется в живых дольше всех.
Цель ивента - проанализировать живучесть и профитность инветсирования в парты.
Начну ивент как только к теме будет интерес и наберется достаточное кол-во негритят.