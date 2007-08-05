10 негритят, игра на выживание. - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP
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10 негритят, игра на выживание.

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Старый Сегодня, 23:33
#1
Премиум
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.08.2007
Сообщений: 412
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УГ: 0
КП: 0.076
10 негритят, игра на выживание.
Приветствую всех читателей этого поста.
Возникла идея не профита ради, забавы для, сообразить ивент.
10 негритят, игра на выживание. Думаю большинсво смотрели этот фильм, и помнят ту считалочку. Так вот смысл моего ивента простой.

Я беру 10 партизанов (вы можете помочь, предлагая партизаны на ваш вкус)

Вкладываю 100 $ по 10$ в каждый из партизанов.
1. парт -10$ - прибыль -?
3. парт -10$ - прибыль -?
4. парт -10$ - прибыль -?
5. парт -10$ - прибыль -?
6. парт -10$ - прибыль -?
7. парт -10$ - прибыль -?
8. парт -10$ - прибыль -?
9. парт -10$ - прибыль -?
10. парт -10$ - прибыль -?

Далее просто смотрим, кто из негритят, партизанов останется в живых дольше всех.


Цель ивента - проанализировать живучесть и профитность инветсирования в парты.

Начну ивент как только к теме будет интерес и наберется достаточное кол-во негритят.
__________________
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