Как подобрать стратегию (прорывы, торговля на понижение, новости) - Криптовалюты: общий форум | MMGP

Динамика роста рынка криптовалют всех впечатляет, но теперь не достаточно просто купить и держать криптовалюту, как это было ранее. Для того, чтоб приступить непосредственно к торговле криптовалютами, необходимо трейдеру понимать, что он делает, глядя в терминал и открывая ордер. Вариант, конечно, просто покупать понравившиеся криптовалюты и продавать, когда вздумается, но можно и выработать конкретные принципы торговли, чтоб максимально увеличить шанс заработать на покупке-продаже, а не варьировать между минимальным доходом и убытком. Конечно, стоит отметить, что все торговые стратегии в полной мере не совершенны и трейдеру придется с этим смириться заранее. Любая стратегия может дать сбой, но от него можно себя обезопасить всегда, самое главное, чтоб до этого сбоя она приносила прибыль, и эта прибыль вас устраивала. В данной обзорной статье попробуем рассмотреть, какие стратегии могут стать основой вашей собственной, но с какой стратегией лучше всего торговать должен выбрать сам начинающий исходя из своих предпочтений.



Стратегия на прорыв

Одна из самых распространённых и известных стратегий это «торговля на прорыв цены». На прорыв торгуют как опытные, так и не очень трейдеры - она довольно проста, только нужно уметь ждать. Стратегия заключается в следующем: выкупать движение цены вверх, но при следующих условиях – цена двигается до прорыва в узком диапазоне, скажем во флете, а после того как цена выходит вверх с флета, вы покупаете выбранный актив по направлению пробоя. На примере можно увидеть, как цена ходила в узком диапазоне до конца ноября и затем вышла из него и на момент написания статьи достигала 11700usd за 1BTC.







Контртренд или игра на понижение

Торговать контртренд - это стратегия больше для опытных трейдеров. Ведь не только повышательное движение можно ловить, часто криптовалюты показывают и приличное снижение. Основа этой стратегии торговать против основного тренда, постепенно доливаясь против тренда по мере движения цены. Цель подобных действий в том, чтоб поймать коррекцию и заработать на снижении до 50% прибыли. Возможно, вы скажете, что это похоже на усреднение, но тут больше дело не в этом, в том, чтоб правильно использовать мани-менеджмент и риск-управление капиталом, при этом с учетом повышенной волатильности на рынке криптовалют, и довольно высоких издержек при активном криптотрейдинге (за одну сделку около 0,1 - 0,2%).



Существует 2 варианта работы на снижении:



1) Менее рисковый – покупка на коррекции. Используется основной принцип успешных инвестиций – покупай дешевле, продавай дороже. То есть оптимально использовать коррекционное падение для того, чтоб купить выгоднее криптовалюту. Цена снижается. А в это время трейдер постепенно набирает позиции на рост, то есть совершает последовательные покупки, затем после того как цена дошла до определенного уровня, трейдер продает свои позиции по удобному курсу. В итоге, он получает среднюю стоимость покупки по всем позициям и при продаже выше получает неплохую прибыль. Данный вариант больше подходит для трейдеров, что предпочитают среднесрочную и долгосрочную инвестиционную стратегию. Но есть определенный риск того, что если цена валюты упадет до такой степени, что спроса на ее покупку ни у кого не будет, и вы не сможете ее продать. Но беря в расчет высоколиквидные пары, такая ситуация маловероятна - коррекции чаще всего быстро заканчиваются. Например, из последних падение Bitcoin с 11400USD до 8800USD 29-30 ноября 2017 года, затем снова рост. Это только один из примеров. Но, чтоб постоянно правильно выбирать уровни коррекций, необходимо научиться анализировать график котировок, а для этого стоит обратить свое внимание на изучение уровней поддержки и сопротивления.



2) Более рисковый. Продавать криптовалюту в долг (беря займ) по той цене, что на данный момент на рынке. Если цена падает и дальше, он выкупает ранее поставленную позицию, возвращает займ. Итог – полученная прибыль между ранней продажей и покупкой по более низкой цене. Например, сейчас продать биткоин 1BTC по цене 11700USD и купить его в дальнейшем по 11000USD или ниже (как раз 30 ноября цена была на уровне 8800USD), если даст рынок. При цене 11000USD прибыль составит около 6%.



Подобные стратегии хороши только, если у вас приличные собственные средства имеются или вы торгуете на бирже, где предоставлены маржинальные услуги, где сам процесс выдачи кредита автоматизирован. Комиссионный сбор за использование чужих средств составляет около 2% в месяц, а то и выше, на каждой бирже отдельные условия (например, расход по маржинальной торговле на криптовалютной бирже Kraken будет составлять за открытие одной позиции 0,01%, а каждые 4 часа открытия сделки 0,01% дополнительно). Также при выборе биржи следить, чтоб не было отзывов о кухонных махинациях с уровнем левериджа со стороны биржи. О маржинальной торговле ее преимуществах и недостатках было подробнее рассказано в предыдущей статье.



Новостная торговля





О торговле на новостях многие слышали. И основу теории по торговле на новостях также многие знают: необходимо на хорошей новости покупать валюту и на пиках цены ее продавать, на плохой новости криптовалюту продавать и как можно ниже уже приобретать. По сути это основной фундамент, на чем строиться подобная стратегия, но есть несколько нюансов, что нужно знать, чтоб торговля была как можно успешнее:



1) Выбираем криптобиржу с хорошей репутацией, с высокой безопасностью, где как можно больше существует торговых инструментов, так как на серьезных новостях практически все криптовалюты показывают реакцию. При этом монеты должны иметь привязку к BTC (часто рекомендуют Poloniex или Bittrex).



2) Знать, где вычитывать всю информацию по новостям, чтоб они выходили на этом сайте как на одном из первых и чтоб вы не были в задних рядах. В первую очередь должны интересовать положительные новости (новые технологии, продвижение в мире, информация по фьючерсам на биткоин, признание государств, корпораций, улучшение кошельков, положительные отзывы крупных корпораций), но и отрицательные нельзя упускать. Для вычитывания новостей вполне подойдет Твиттер (twitter) – просто нужно иметь аккаунт и вбивать в поисковик на данном сайте название монеты + слово twitter (например, Bitcoin twitter), подписываемся на официальные сайты монет и читаем новости, как только они появляются. Правда, если у вас с английским сложности, то придется читать с переводчиком.



Конечно, есть и подводные камни:



- нужно не просто следить за новостями, а и владеть общей ситуацией по каждой криптовалюте и понимать, что тоже обновление кошелька, после новостей, что проблемы с транзакциями, выплатами не будет иметь особого влияния на цену;

- требуется обращать внимание на реакцию рынка, торопиться нет смысла, лучше принять решение позже, когда видно, что рост неизбежен;

- рисковать стоит при такой торговле небольшим процентом от депозита, не более 5% выставлять риск на сделку и не стоит кидаться на каждую новость;

- когда вы уже купили монет на новости, то не выставляйте продажу одним ордером, при получении 5% прибыли выставляйте 20% монет, еще 20% монет с прибылью 10%, 30% монет с 15% прибылью и так далее, чтоб получить как можно больше прибыли.



В целом торговля на новостях рискованное дело, требует много внимания и времени, а также терпения и железных нервов. Поэтому заранее стоит продумать, а стоит ли обратить внимание именно на эту стратегию внимание или взять только отдельные элементы.



По сути рынок цифровых валют, похож на рынок фиатных, поэтому и стратегии могут быть подобными. К тому же и там и там есть валютные пары и существует много площадок, что предлагают свои услуги. Вы можете торговать любой криптовалютой, но ввиду последующего тренда по Bitcoin по некоторым криптовалютам совершенно не рекомендуется продавать, по крайней мере топовые альткоины, что уже довольно давно идут в up- тренде, и игра на понижение может в долгосрочной перспективе только принести убытки, тогда как с начала 2017 года покупки принесли всем инвесторам хорошую доходность. Успехов в торговле!





Автор: ГераЯ

