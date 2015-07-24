[ICO] SPOT – криптовалюта 3.12.2017-1.01.2018 - ICO | MMGP
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[ICO] SPOT – криптовалюта 3.12.2017-1.01.2018

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
CanYaCoin
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[ICO] SPOT – криптовалюта 3.12.2017-1.01.2018
1. Описание ICO

SPOT - криптовалюта, созданная, что бы сделать криптовалюту доступною.



Мы верим в способность блокчейн служить человечеству. SPOT Me Coin Project предназначен для создания лучшей криптовалюты с учетом всей криптосистемы. Благодаря лучшим инструментам управления и сопутствующей технологии, проект SPOT Me Coin Project работает так, что все могли пользоваться преимуществами криптовалюты основанную на Cryptonote.

Концепция блокчейн многообещающая, однако связанные технологии делают использование криптовалюты сложным. Чтобы иметь возможность переосмыслить криптовалюты и сделать ее для масс, необходим новый подход к криптовалютам. Один, который построен для практического, ежедневного использования криптовалюты.

Проект SPOT Me Coin будет посвящен решению этих трех ключевых проблем

Проблема № 1 - использование

Криптовалюта очень важна в зачаточном состоянии. Прямо сейчас, чтобы иметь возможность использовать эту технологию, вы должны обладать значительными техническими навыками. Нам необходимо уменьшить техническую сложность при минимизации компромиссов. Мы создаем инструменты для реальных людей. Мы ориентируемся на пользовательский интерфейс.


Проблема № 2 - возможности расходования средств

Криптовалюта - это замечательно, но если вы не можете использовать её для покупки закуски в местном магазине, его использование в качестве среды для обмена будет ограничено несколькими нишами. Это произойдет только тогда, когда будет достаточно пользователей валюты, чтобы гарантировать, что продавцы прилагают усилия, чтобы принять ее, или стоимость/польза/вознаграждение сильно искажены в пользу поставщика. SPOT Me Coin Project создаст инструменты и API для того, чтобы поставщики могли легко использовать и взаимодействовать с платформой SPOT.

Проблема № 3 - управление вашими токенами

Airgap, cold-кошелек, управление паролями? Все эти вещи выше и сложны для обычного человека. SPOT Me Coin Project будет создавать инструменты, позволяющие уменьшить сложность управления вашим токенами.



Вместо того, чтобы вводить совершенно новую базовую технологию для нашей криптовалюты, мы целенаправленно решили начать нашу валюту на основе Cryptonote и использовать импликацию Forknote. Forknote служит основой нашей платформы.

Одна замечательная вещь, касающаяся нашей валюты - это моя возможность для среднего ПК. Это означает, что вам не нужно владеть специализированным дорогостоящим оборудованием для добычи SPOT, как с Bitcoin.


2. Выгода для покупателей токенов:

Конкретной выгоды не указано.

3. Дивиденды и вознаграждения

Нет дивидендов и вознаграждения.


4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - SPOT;
Название - SPOT;
Стандарт - не указано;
Платформа - не указано;
Общее количество токенов: 184 467 440,73709551615;
Доступно для покупки: не указано;
Максимальная цель - не указано;
Минимальная покупка - 0.0018 BTC
Метод покупки: BTC
Цена:
3 декабря 2017 года - 0,0000877BTC = 1 SPOT
4 декабря - 8 декабря 2017 года - 0.000094BTC = 1 SPOT
9 декабря - 15 декабря 2017 года - 0.0001BTC = 1 SPOT
16 декабря - 22 декабря 2017 года - 0.000113BTC = 1 SPOT
23 декабря - 29 декабря 2017 года - 0.000125BTC = 1 SPOT
30 декабря - 31 декабря 2017 года - 0.000131BTC = 1 SPOT
1 января 2018 - 0.000138BTC = 1 SPOT
Начнется 3 декабря 2017 года и завершиться 1 января 2018 года

5. Описание баунти кампании

Нет баунти кампании

6. Сайт, WhitePaper, контакты

https://www.spotmecoin.com/
https://twitter.com/SPOTmeCoin
https://www.facebook.com/SPOTmeCoin/

https://text.ru/spelling/5a242ce3cb6b1 - 83%
__________________
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Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread
Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 22:31.
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