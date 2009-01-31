INFINITEMONEY-infinitemoney.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Я не админ/создатель проекта.
Старт проекта 03.12.2017
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infinitemoney.biz - это новый взгляд на систему отношений между инвесторами и командой профессиональных трейдеров в криптовалюте, лучших условиях доверительного управления и беспроигрышной инвестиционной стратегии.
Международная компания с корнями из Вьетнама предлагает проверить качество торговли на биржевых биржевых биржах и результаты обмена частной электронной валютой. С 2017 года infinitemoney.biz предлагает финансовые услуги мирового уровня и активно развивает направления доверительного управления для профессиональных инвесторов и начинающих предпринимателей.
Большинство наших партнеров знают о важности криптовалютности и сосредоточены на инвестициях в эту быстро растущую область. Высокая волатильность Биткойна способствует быстрому увеличению выручки компании за счет профессиональной реализации торговой стратегии с низким уровнем риска.
Даже сегодня вы можете стать частью нашей дружной команды в качестве инвестора или партнера. Условия распределения средств в рамках доверительного управления подразумевают ежедневный доход на неопределенный срок с возможностью снятия прибыли в любое время! Низкие требования к депозиту, стабильный расчет и мгновенные платежи являются одними из ключевых особенностей infinitemoney.biz. Постройте свое будущее вместе с нами!
Инвестиционные планы:
11% ежедневно в течения 20 дней
13% ежедневно в течения 20 дней
16% ежедневно в течения 20 дней
Минимальный депозит 10$
Минимальный вывод 4$
Платежная система:Bitcoin,Perfect Money,PAYEER
Pеферальная программа:10%/2%/1%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка
Мой вклад 250$
Получатель:infinitemoney.biz
Описание: deposit to infinitemoney.biz User BitcoinHyip
Номер счета:9MJED9QQ0RE6L119XW0OCTP7XE78MXJ1
Номер счета в Payeer:54047690 от 03.12.2017 19:43:29
Сумма: 250.00 $
Способ оплаты:Payeer