INFINITEMONEY-infinitemoney.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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INFINITEMONEY-infinitemoney.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:54
#1
Любитель
 
Имя: Valdemar
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.04.2017
Сообщений: 145
Благодарностей: 29
УГ: 37
КП: 0.000
INFINITEMONEY-infinitemoney.biz
Я не админ/создатель проекта.
Старт проекта 03.12.2017






Цитата:
infinitemoney.biz - это новый взгляд на систему отношений между инвесторами и командой профессиональных трейдеров в криптовалюте, лучших условиях доверительного управления и беспроигрышной инвестиционной стратегии.

Международная компания с корнями из Вьетнама предлагает проверить качество торговли на биржевых биржевых биржах и результаты обмена частной электронной валютой. С 2017 года infinitemoney.biz предлагает финансовые услуги мирового уровня и активно развивает направления доверительного управления для профессиональных инвесторов и начинающих предпринимателей.

Большинство наших партнеров знают о важности криптовалютности и сосредоточены на инвестициях в эту быстро растущую область. Высокая волатильность Биткойна способствует быстрому увеличению выручки компании за счет профессиональной реализации торговой стратегии с низким уровнем риска.

Даже сегодня вы можете стать частью нашей дружной команды в качестве инвестора или партнера. Условия распределения средств в рамках доверительного управления подразумевают ежедневный доход на неопределенный срок с возможностью снятия прибыли в любое время! Низкие требования к депозиту, стабильный расчет и мгновенные платежи являются одними из ключевых особенностей infinitemoney.biz. Постройте свое будущее вместе с нами!



Инвестиционные планы:

11% ежедневно в течения 20 дней
13% ежедневно в течения 20 дней
16% ежедневно в течения 20 дней

Минимальный депозит 10$
Минимальный вывод 4$
Платежная система:Bitcoin,Perfect Money,PAYEER
Pеферальная программа:10%/2%/1%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка








Мой вклад 250$

Получатель:infinitemoney.biz
Описание: deposit to infinitemoney.biz User BitcoinHyip
Номер счета:9MJED9QQ0RE6L119XW0OCTP7XE78MXJ1
Номер счета в Payeer:54047690 от 03.12.2017 19:43:29
Сумма: 250.00 $
Способ оплаты:Payeer
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s1977 на форуме  
Старый Сегодня, 21:18
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Германия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 129
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.020
Re: INFINITEMONEY-infinitemoney.biz
Что за скрипт ?
__________________
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kilea на форуме  
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