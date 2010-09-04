Apple выпустит бюджетный iPad - Новости технологий и интернета | MMGP

Как сообщает издание DigiTimes, основываясь на информации от анонимных источников в цепочке поставщиков Apple, в следующем году «яблочная» корпорация выпустит iPad со сравнительной невысокой стоимостью. Отметим, что в этом году Apple представила 9,7-дюймовый iPad, пришедший на смену iPad Air 2, и 10,5-дюймовый iPad Pro, а также обновила 12,9-дюймовую модель.
Apple iPadApple iPad (2017)
О доступном «яблочном» планшете практически ничего не известно. По имеющимся данным, он получит дисплей с диагональю 9,7 дюйма и, вероятнее всего, станет наследником выпущенного в этом году iPad. По слухам, Apple намерена с помощью этого устройства завоевать промышленный сектор.
Источники сообщают, что новый iPad выйдет во втором квартале 2018 года и будет стоить около $250.
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