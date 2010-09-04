Украинское ICO: маркетплейс DMarket привлек около $25 млн - Горячие новости | MMGP
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Украинское ICO: маркетплейс DMarket привлек около $25 млн

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Украинское ICO: маркетплейс DMarket привлек около $25 млн

Украинский проект DMarket завершил процедуру ICO.

Как сообщает ain.ua, она проходила в два этапа, первый завершился в августе этого года, проекту удалось собрать порядка $11,5 млн. Второй раунд проводили в ноябре — по итогу общая сумма (с двух этапов) — порядка $25 млн.

«Сумма на сайте и фактическая отличаются, поскольку со времени привлечения первого раунда курсы криптовалют сильно поменялись, а в общей сумме на сайте он все еще учитываются по старому курсу», — пишет издание.

В ходе ICO проекту удалось разместить около 36% токенов или же порядка 49 млн из 136 млн. По словам сооснователя проекта Владимира Панченко, в этом нет рисков:

«Токенов мы генерируем ровно на проданный объем и не больше, так что нечего сжигать. Собрали только 36%, потому что активная фаза сбора, к сожалению, пришлась на самое дно рынка, связанное с Segwit2x и потерей сотен миллионов долларов в эфире инвесторами из-за мультсиг-кошельков. Это сильно подкосило все потоки, но из тех, кто собирал в эти недели crowdsale, мы собрали больше всех», — отметил он.

Процедура ICO, по словам Панченко, не была критически важной для развития проекта, но с дополнительными ресурсами его получится запустить быстрее.

DMarket — это глобальный маркетплейс для торговли внутриигровым контентом.

Ранее в августе DMarket завершил первый этап этого ICO, в рамках которого удалось привлечь более $11,5 млн за четыре дня.

Преимущественно токены DMarket покупали за эфириум (ETH) — более $9 млн привлекли именно в этой валюте. Остальные транзакции были совершены в биткоинах или через платформу skins.cash.

Источник.
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